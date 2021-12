Rojo eleva al Senado la petición del Puerto para la adscripción de los terrenos de Ence

La senadora del PP de Pontevedra, Pilar Rojo, ha presentado una pregunta en el Senado para que el Gobierno central aclare si va a estudiar la adscripción de los terrenos de Ence al Puerto de Marín, como acaba de solicitar la Autoridad Portuaria. La senadora popular defiende la importancia de buscar “alternativas que garanticen el mantenimiento de la fábrica en Lourizán y de los puestos de trabajo”, porque su posible cierre “tendrá consecuencias nefastas para el empleo y la economía de la provincia”, añade.

Pilar Rojo registró en la Cámara Alta una pregunta al Gobierno central para que “diga, sin rodeos, si va a estudiar la viabilidad de la adscripción de los terrenos de Ence al Puerto de Marín, tal y como se comprometió la ministra (para la Transición Ecológica) Teresa Ribera durante la reunión que mantuvo en Madrid con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo”.

En esta línea, la popular recuerda que hay un informe favorable y unánime del Consello Consultivo de Galicia que lo avala, y el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó hace unos días iniciar el proceso, pero la última palabra le corresponde al Gobierno central. Por eso, reclama en el Senado que confirmen si la ministra va a cumplir con su palabra.

Además, desde el grupo popular solicitan acceso a los informes jurídicos a los que hizo referencia el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en relación a la posible adscripción de los terrenos.

Es una de las medidas anunciadas hace unos días desde el PP de Pontevedra, que apuesta por una “ofensiva política” a través de mociones y preguntas para pedir que se aplique la solución jurídica de la adscripción, “que permitiría mantener los puestos de trabajo. Así, además del Senado, también defendieron mociones a nivel local y provincial, que fueron rechazadas por PSOE y BNG en la Diputación y el Concello.

Por último, Rojo pide que indiquen también si están buscando otras localizaciones dentro de la provincia para trasladar la empresa, una tarea encargada en su día a la Universidad de Vigo, y apunta que recientemente el líder socialista en la provincia, David Regades, dijo que en Pontevedra hay suelo compatible para ubicar Ence, “eso sí, sin hacer mención ni especificar ninguno de ellos”.

La Autoridad Portuaria acordó hace unos días iniciar el proceso para solicitar la adscripción de los terrenos para su zona de servicios, para resolver la falta de espacio en el Puerto. No obstante, su presidente, José Benito Suárez Costa, admite que esa hipotética titularidad solo afectaría al suelo, pero no a las actividades que se ejercen sobre él, de modo que una posible adscripción no garantiza la continuidad de Ence a orillas de la ría, tras las tres sentencias de la Audiencia Nacional que declararon nula la prórroga de 2016 de la concesión de Costas.