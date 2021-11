El TSXG avala unas obras de Ence que el Concello paralizó en 2018

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avala unas obras interiores realizadas por la empresa Ence en el año 2018, que fueron paralizadas y denunciadas por el Concello de Pontevedra por carecer de licencia municipal.

Las obras fueron denunciadas por vecinos de Lourizán, donde se asienta la fábrica, tras lo que el gobierno local decidió paralizarlas. Inicialmente, un tribunal de primera instancia de Pontevedra dio la razón al Concello en este asunto, pero Ence recurrió al alto tribunal gallego. Ahora la sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG avala la actuación de la empresa, por entender que la pastera estaba exenta de solicitar licencia municipal. Se basa en que estas obras se integraban en el proyecto sectorial de supramunicipalidad, por lo que el Concello no tendría competencias para autorizar estas obras, que se realizaban en las instalaciones interiores del complejo industrial.

La portavoz del gobierno municipal, Anabel Gulías, anunció este lunes que el Concello presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por entender que los trabajos realizados no entran en el ámbito del proyecto sectorial de supramunicipalidad, dado que no eran obras de interés público, sino de las instalaciones interiores. El recurso municipal recuerda que el propio Tribunal Supremo dictaminó en su día que las únicas obras que no necesitan licencia municipal son las obras públicas.