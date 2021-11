Jóvenes mujeres sobresalientes

Con tan solo 17 y 16 años, Ángeles Jiménez Jiménez y Yohana Jiménez Quintela, vecinas de Pontevedra y Marín, respectivamente, se han convertido en el orgullo de sus familias. Estas primas, usuarias de la Fundación Secretariado Gitano de Pontevedra, destacan por los resultados de un enorme esfuerzo que les ha llevado a ser Premio Extraordinario de Superación de la ESO, en el caso de Ángeles, y Campeona de España Junior de Boxeo, en el de Yohana. Son dos historias de superación que merece la pena no solo conocer, sino difundir para contribuir a la lucha contra los prejuicios sobre la etnia gitana.

Ángeles Jiménez estudia el Ciclo de Auxiliar de Enfermería en el IES Frei Martín Sarmiento. Entró con una nota media de un 7, pero solo una lucha titánica contra sus propios miedos e inseguridades, así como otras circunstancias que le rodeaban en aquel entonces, le hicieron llegar a donde está ahora. Ese logro fue recompensado con uno de los Premios al Esfuerzo y Superación Personal de la Consellería de Educación de la Xunta.

“Cuando comencé la ESO al principio iba muy bien, pero después tuve un retroceso importante en segundo y tercer curso por el que me costó muchísimo seguir adelante. Con ayuda de mi familia y mis hermanas, y dándome cuenta de que era muy importante seguir adelante para tener un trabajo estable, lo logré”, explica la joven a FARO.

Si quieres estudiar, seguir adelante... ¿quién te lo impide? Hay que destruir esa barrera Ángeles Jiménez Jiménez

Se animó a estudiar Enfermería porque siempre sintió inclinación por el ámbito sanitario. “Pensé que quería intentarlo a ver cómo me salía y, en caso de que todo vaya bien, estudiar alguna carrera de Medicina”, confiesa, con lo cual se convertiría en la primera de los cinco hijos de la familia en estudiar en la universidad.

Es a su hermana Jessica, una de las mayores, a la que está más agradecida: “Fue un gran apoyo psicológico porque cuando yo ya no quería seguir en tercero de la ESO no se cansó de repetirme que yo podía, que era muy fuerte, me animó mucho”.

Reconoce que no es habitual que los jóvenes gitanos estudien “porque siempre se ha dicho que no valemos para ello, cuando está claro que no es verdad”. “Si tú quieres estudiar, seguir adelante... ¿quién te lo impide? Nadie. Es una barrera que hay que destruir. Los gitanos pueden estudiar y conseguir gracias a ello un trabajo”, afirma convencida.

En su actual etapa como estudiante, dice sentir predilección por el área de Odontología. “Me gusta mucho y estoy pensando en hacer otro ciclo de Higiene Bucodental”, indica.

En su clase solo hay otro joven estudiante gitano. “Yo no quiero que me traten diferente. Afortunadamente, nunca me pasó ni en la ESO ni ahora”, subraya.

Su mayor temor ahora es que cuando termine de estudiar, tras tanto esfuerzo e ilusión, pueda sufrir discriminación por ser gitana. “A mi hermana le pasó. Entregó un curriculum en una peluquería y aunque se mostraron interesados, en cuanto supieron que era gitana le dijeron que no contrataban gitanos. Ella se sintió muy ofendida”, se lamenta la joven.

En dos mundos de hombres

Yohana Jiménez tiene 16 años y estudia el ciclo de Carpintería y Mueble en el CIFP de A Xunqueira, donde solo hay dos alumnas mujeres. Sin embargo, si hay algo que destacar actualmente en su trayectoria es que se ha convertido en la Campeona de España Junior en 75 kilos de Boxeo, deporte en el que comenzó hace tres años.

Tengo claro que quiero dedicarme al boxeo y tengo muchos proyectos Yohana Jiménez Quintela

“Desde el primer momento mis entrenadores y todo el equipo del club, el Team Thunder, me acogieron muy bien. Me sentí siempre muy querida. A día de hoy a mis entrenadores los quiero con toda mi alma”, confiesa.

Es una mujer en dos mundos de hombres: el boxeo y la carpintería. Como mujer, y gitana, reivindica la igualdad y que se ponga fin a prejuicios como que son sumisas. “Yo tengo el apoyo de mi familia. Somos cuatro hermanos y mi padre me apoya muchísimo. Tengo claro que quiero dedicarme al boxeo y tengo muchos proyectos. Me estoy preparando porque es un deporte muy duro. Todos los días entreno una hora y media y adapto los horarios para poder estudiar”, manifiesta.