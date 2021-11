Pontevedra recupera las cenas de empresa navideñas

La hostelería tuvo que asumir el año pasado unas Navidades sin cenas de empresa, ni grandes comidas familiares en los restaurantes, ni fiestas o bailes hasta la madrugada en Nochevieja debido a las restricciones y los cierres perimetrales con motivo de la pandemia. Es por ello que el sector aspira este año a recuperar, si no todas, al menos alguna de estas tradiciones.

Las primeras reservas en los restaurantes y establecimientos hosteleros de la ciudad de Pontevedra por parte de empresas y grupos de amigos o familias ya se están empezando a registrar, y aunque en la mayor parte de los casos parece que van a ralentí con respecto a los años prepandemia, lo importante es que “ya se nota movimiento e interés por recuperar las cenas navideñas”.

Así lo asegura Alberto García, del Asador Virgen del Camino, quien señala que “ya nos han venido a pedir presupuestos para todo el mes de diciembre y también para parte de noviembre. Va más lento que otros años, pero la sensación que tenemos es que sí hay gente con ganas de celebrar las fiestas y retomar las costumbres de estas fechas”.

A pesar de que las reservas no se están cerrando todo lo rápido que solían concretarse antes de la pandemia, Alberto García apunta que “hay interés por recuperar la normalidad y creo que este año la gente se va a animar si la situación no empeora, si seguimos mejorando y no vuelven las restricciones, yo incluso creo que podremos llegar a los niveles de 2019 y 2018”.

Más a la expectativa se encuentra Miguel García, del emblemático Bar Galicia 2000, quien indica que “para nosotros todavía es temprano, porque somos un establecimiento que trabajamos con mucho producto fresco y las familias que acuden a nuestro local suelen hacer las reservas con poca antelación, por lo que hasta mediados de noviembre no empezarán a cerrarlas”.

Todo diciembre completo

Uno de los locales hosteleros que a estas alturas ya tiene prácticamente todos los huecos de diciembre cubiertos es El Cafetín, y es que según afirma Rubén González, “lo más anecdótico de este año está siendo la premura para efectuar las reservas, porque lo cierto es que se adelantaron muchísimo con respecto a otros años. Nos empezaron a llamar a mediados del mes de octubre y ahí ya dejamos cerradas prácticamente todas las fechas clave para estas fiestas”.

En este sentido, Rubén González comenta que “los viernes de diciembre los tenemos prácticamente completos ya y también tenemos algunos jueves e incluso algún martes noche. La gente se ha buscado otras fechas distintas a las habituales para poder celebrar sus cenas de empresa con nosotros. Tenemos también algún sábado ya reservado, pero más bien son grupos de amigos que de compañeros de trabajo, porque estos suelen reservar más bien en días entre semana”.

A mediados de octubre ya teníamos algunas de las fechas clave completas

González achaca esta premura a la hora de efectuar las reservas a la relajación de las restricciones ante el COVID e indica que , “lamentablemente, ya le estamos diciendo que no a muchas otras empresas porque quieren un viernes, pero claro, la capacidad del local es la que es y no podemos asumir más. La única alternativa sería que se adaptaran y o bien cambiar de día de semana o incluso adelantarla a finales de noviembre”.

Para los responsables de El Cafetín es “un alivio y una alegría” ver que hay interés por parte de las empresas para recuperar la tradicional cena de Navidad y González apunta que “llevamos más de año y medio con restricciones y ver que la gente se anima con la Navidad nos da mucha alegría, porque tenemos la sensación de que ya son los últimos pasos hacia la normalidad de antes, por lo menos para ver los establecimientos llenos en época festiva y en unas fechas tan señaladas como estas”.

Incertidumbre

Coincidiendo con el resto de locales hosteleros de la ciudad, a excepción de El Cafetín, la tendencia también es la misma en el restaurante PonteTapas y las reservas para las cenas de Navidad empiezan a llegar, pero a un ritmo más lento del habitual.

Así, Laura García explica que “ya ha venido algún grupito a preguntar por los menús, pero de momento confirmados aún no tenemos nada. Habitualmente, para los dos fines de semana previos a Nochebuena, a estas alturas, lo normal es que ya estuvieran cubiertos, pero este año estamos un poco a la expectativa”.

Hay mucha incertidumbre por el límite horario

Teniendo en cuenta que el año pasado estas celebraciones se vieron canceladas, García indica que “todo lo que venga ya va a ser mejor que en el 2020, lógicamente, pero aunque recuperemos las cenas, sí que creo que no serán como antes, pienso que las cenas grandes de empresa como tal, este año no serán lo habitual”.

Otro emblemático establecimiento que acoge grandes cenas navideñas es el Mochi y su responsable, Gustavo Sobral, explica que “estamos recibiendo muchas llamadas interesándose por las reservas, pero hay mucha incertidumbre, porque si hay límite de horario hasta la 1.30 horas, muchos finalizan tarde la jornada y apenas tendrían margen. Nos condiciona bastante”.

Sobral también añade que “me temo que no va a igualar ni de lejos al 2019, porque lo habitual es que a estas alturas ya tuviéramos fechas completas y a día de hoy no es así, porque estamos a la expectativa”.