Tres brotes en Pontevedra y uno en Caldas frenan la caída de casos COVID en el área

La excelente evolución de la pandemia del COVID en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés continúa en retroceso debido a varios brotes detectados en las localidades de Pontevedra y Caldas, a raíz de los cuales el total de casos activos se ha elevado a 60.

De este modo, es como si el área regresase a niveles de principios de octubre, cuando las cifras eran similares. Desde entonces se produjo una importante, y bienvenida, caída de enfermos diagnosticados que tuvo su mejor momento el pasado día 14, con tan solo 26 casos activos. Ese fue el punto de inflexión, ya que a partir de ese momento el goteo de nuevos positivos ha sido continuo.

Los concellos de Pontevedra y Caldas de Reis son los causantes del ligero empeoramiento en el área sanitaria en las dos últimas semanas. Estos dos municipios han sumado 22 y 14 positivos nuevos, respectivamente, desde entonces.

En el caso de Caldas, todo comenzó con un brote familiar que se extendió en el ámbito educativo con un resultado, por el momento, de ocho niños positivos y un aula cerrada, tal y como informa la Consellería de Sanidade.

Por su parte, el servicio de Alertas Epidemiolóxicas de Pontevedra indica que en total se han detectado asociados a este brote una docena de casos en la localidad, entre los niños y sus familias.

Asimismo, tal y como ha podido saber FARO, a raíz de estos contagios se han llevado a cabo cribados en el equipo de fútbol y la escuela de música, en los que los resultados fueron negativos.

Respecto al municipio capitalino, que en dos semanas registró 22 casos COVID nuevos, hay que destacar que arrastra tres brotes de carácter social y familiar.

Uno de ellos, detectado el 15 de octubre, es de tipo social estrictamente y derivado de un viaje a Andalucía. Se trata de un grupo de amigas y tiene ya siete positivas.

Otro es de tipo mixto, familiar-social, ya que de los cinco positivos, uno contagió a dos amigos y estos a sus respectivas madres.

A ellos hay que sumar un tercer brote que afecta además de a Pontevedra al municipio de Forcarei. Los seis positivos son un hombre y su mujer e hija, así como familiares y un amigo.

El jefe del servicio de Alertas Epidemiolóxicas de la Xunta en Pontevedra, Miguel Álvarez Deza, considera que la pandemia sufrirá este otoño “pequeños picos; serán dientes de sierra con oscilaciones de seis a ocho casos de un día para otro”.

Uno de los principales indicadores de la buena evolución de la pandemia es la presión hospitalaria, que se mantiene sin variación desde hace nueve días con ninguna persona hospitalizada por COVID y una ingresada en la unidad de cuidados críticos por complicaciones con la enfermedad.

Preocupación en Alertas Epidemiolóxicas “por un año sin circular el virus de la gripe”

En el servicio de Alertas Epidemiolóxicas de la Consellería de Sanidade en la provincia de Pontevedra la preocupación actual se centra más en el virus de la gripe que en el COVID. Su responsable, el epidemiólogo Miguel Álvarez Deza, reconoce que el hecho de que el año pasado no se registrasen casos de gripe podría complicar este otoño e invierno. “La gripe nos preocupa más ahora, porque después de un año sin circular sabemos que en este sí que va a haber casos de gripe y que la gente estará más susceptible al virus, como los grupos de riesgo y diana a quienes se destina la vacuna, y les puede causar complicaciones importantes o graves”, advierte. En cualquier caso, en el área sanitaria continúa la campaña de vacunación con prioridad de los mayores de 80 años, que reciben además de la dosis anual antigripal la tercera contra el COVID. A todos ellos se les está citando a través de un SMS y se calcula que son una media de 1.000 los convocados diariamente a sus centros de salud u hospitales de referencia, el de Montecelo y el de O Salnés. Por otro lado, en ambos hospitales se sigue vacunando contra el COVID a todas aquellas personas que o bien no han iniciado la pauta, con una primera dosis, como a las que les falta la segunda para completarla. Para ello deben pedir cita e incluso se les recibirá sin cita previa en caso de no producirse aglomeraciones.