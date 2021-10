Ence no habla de traslados e insiste en “agotar todas las vías jurídicas” para continuar en la ría

Tras este encuentro, Ence Energías y Celulosas anunció oficialmente que presentará próximamente un tercer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tras la reciente publicación de la sentencia al recurso de la APDR y en la línea de los otros dos ya presentados a los anteriores fallos de la Audiencia Nacional, correspondientes a las demandas del Concello y de Greenpeace.

Así lo hizo público ayer la empresa en un comunicado en el que afirma que la decisión del alto tribunal de admitir a trámite o no dichos recursos no se conocerá, “previsiblemente, antes del próximo verano”.

Ante las últimas novedades que se han registrado respecto al conflicto en torno a la continuidad de su complejo fabril en la ría de Pontevedra, la empresa quiso agradecer el apoyo mostrado por parte de la Xunta para la permanencia de la planta en Lourizán y al proyecto de adscripción al Puerto de Marín.

Se a sentenza sae en contra e non temos nada enriba da mesa, nós estaremos no paro e iso non o é o que queremos

Asimismo, desde la dirección de la firma también se ha tenido en cuenta “la disposición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se ha comprometido a estudiar esta posibilidad de futuro para Galicia y para las 5.1000 familias, cuyo empleo está vinculado a la actividad de esta planta”.

La empresa indicó que continúa adelante en el proceso jurídico en defensa de la legalidad de la prórroga de su concesión de Pontevedra y, en el comunicado, afirmó que “agotará todas las vías jurídicas”.

Por su parte, el presidente del comité de fábrica, José Antonio Lafuente indicó que “o Consello Consultivo di que é legal, se é legal é viable, e benvido sexa! Agora mesmo o que temos que ver é se a parte que ten que aceptalo faino ou non. Se esta é a posibilidade para garantir a continuidade dos nosos postos de traballo, pois estupendo”.

A pesar del dictamen favorable a Ence por parte del Consello Consultivo a Ence, Lafuente apuntó que son conscientes de que este informe no es vinculante y señaló que “estamos nas mesmas. Estamos xudicializados esperando pola sentenza. Se finalmente sae en contra e non temos nada enriba da mesa que garanta os postos do traballo, estaremos no paro e isto é o que non quere este comité”.

La plantilla cree que el Estado hará “todo lo posible” para la reubicación

Tras la reunión del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, los trabajadores piden “mucha prudencia”.

La presidenta del comité de oficinas, Ana Cedeira, afirmó que “no me fío del Ministerio, creo que simplemente le ha dado una palmadita en la espalda a Feijóo. A ver cómo evoluciona todo, pero creo que el objetivo del Ministerio es el traslado, llevamos tres meses diálogo y están buscando si se consigue al final hacer lo que quieren”.

Cedeira descartó hacer un análisis positivo de esta reunión, pero respecto al informe del Consello Consultivo de Galicia afirmó que “se trata de expertos juristas y mejor que ellos nadie va a saber si es viable o no continuar en Lourizán. Lo que llama la atención es que Hugo Morán, que es un político, haya rechazado ya esta posibilidad desde el primer momento, por lo que creo que están claras las intenciones del Gobierno central: no nos quieren en Pontevedra y van a hacer todo lo posible para sacarnos de aquí”.

Asimismo, la portavoz de los trabajadores de la planta de Ence en Lourizán reiteró que “nosotros seguiremos saliendo y presionando en la calle y buscar una solución para que Ence se queda en Pontevedra, porque la alternativa ya sabemos cuál es: que los trabajadores terminemos en las oficinas del paro”.

El alcalde dice que la respuesta del Consello Consultivo no implica “ningunha variación”

Otra de las reacciones que se dio lugar en la jornada de ayer tras conocerse el respaldo del Consello Consultivo de Galicia a la alternativa de adscripción de los terrenos de Ence al Puerto de Marín fue la del alcalde del concello de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Así, el regidor pontevedrés señaló que “o de que é legal é porque o din eles. Discrepo moitísimo deste Consello Consultivo, nós xa sabiamos que ía ser favorable e este Consello Consultivo non é vinculante, é unha opinión, pero quen ten que decidir o que vai pasar con Ence en Lourizán é a Audiencia Nacional e en todo o caso o Tribunal Supremo”.

El mandatario nacionalista también apuntó que “isto non é ningunha novidade porque sabiamos perfectamente o que ía pasar; de feito por iso o pediron, pero isto non implica que haxa ningunha variación”. A este respecto, Miguel Anxo Fernández Lores afirmó que desde el Concello de Pontevedra se mantiene la posición de que “Ence non pode estar en Lourizán nin adscrito ao Porto, iso xa se discutiu hai certo tempo e en todo caso si nos parece positivo por parte do Goberno central o por parte de quen sexa de que se busquen alternativas reais para reubicar Ence noutra situación dentro de Galicia, dentro da provincia de Pontevedra ou onde sexa, pero esa ubicación ten que ser fóra dos terreos marítimo-terrestres”.

Por otra parte, el alcalde del municipio de Pontevedra también hizo especial hincapié en que “eu creo que si pode haber sitios, pero sobre o que teño máis dúbidas é de que a empresa queira continuar a actividade fóra de Lourizán, porque aí estaba moi a gusto, tiña moitísimas vantaxes económicas e iso non vai a poder ser”. En este sentido, al igual que en reiteradas ocasiones, Miguel Anxo Fernández Lores volvió a insistir en que “o Concello de Pontevedra vai seguir loitando para recuperar a ría de Pontevedra e recuperar Lourizán para todos os pontevedreses”, concluyó.