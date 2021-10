“Los gallegos se preocupan por su salud un poco menos que el resto de españoles”

–¿Qué es lo que más nos preocupa de nuestra salud?

–Las mayores enfermedades que manifiestan padecer los gallegos son hipercolesterolemia (un 17,6% dice tener colesterol alto); un 16,5% hipertensión, un 12,1% asma, un 11% obesidad y un 5% diabetes. Si pensamos en el año del COVID y lo ligamos con estas enfermedades, vemos que ha estado vinculado a un peor pronóstico y a una mayor incidencia.

–¿Las personas con enfermedades crónicas han empeorado sensiblemente con la pandemia?

–Efectivamente, se ha producido un agravamiento. En primer lugar, han tenido más probabilidades de padecer COVID y además han tenido una peor evolución. Es fácil imaginar que una persona con obesidad tiene más probabilidades de padecer la enfermedad y posteriormente para recibir tratamiento las complicaciones son mucho mayores, por ejemplo para intubarlo, de modo que han tenido que sufrir problemas añadidos. Lo mismo con una persona con asma, que siempre tiene más probabilidades de contraer enfermedades pulmonares que otras. Y realmente vemos que los porcentajes de los que le hablé no son nada desdeñables.

–Insiste en que hay que cuidarse

–Hay que cuidarse, también el peso, porque solo hay un 14,3% de gallegos que dicen controlar su peso y hay que recordar que la obesidad es un problema presente en un porcentaje importante de población. Y todo el tema de la COVID no ha hecho más que agravarlo, creo que desde el arranque del confinamiento todos hemos cogido peso, el que tenía obesidad ha visto agravado su problema y el que no también en muchos casos ha cogido peso.

–¿Las ganancias de kilos han sido generalizadas durante la pandemia?

–Sí, claro, al estar en casa por mucha pantalla que te pusieses para hacer ejercicio la realidad es que apenas había sitio donde moverse. Y es que hay que tener muy en cuenta que este estudio se realizó a finales de 2020, de modo que recoge datos muy vinculados a la tercera ola. Ya estamos realizando el siguiente, ya estamos realizando el trabajo de campo para el quinto Barómetro sobre Autocuidado de la Salud de la Población Española. Llevamos cuatro ediciones y nuestro objetivo es conocer cuáles son las prácticas de autocuidados de la población, qué medidas toman. Y, claro, en 2020 decidimos enfocarlo a todo lo que era el tema de la COVID, mientras que en el nuevo, lógicamente, hemos hecho cambios y ya introducimos preguntas más ligadas a lo que está pasando este año.

–¿La crisis sanitaria nos ha hecho replantearnos nuestras prácticas de autocuidado?

–Un 63,7% de gallegos se ha empezado a preocupar más de su salud a raíz de la pandemia; no solamente han tomado conciencia del tema de la transmisión de la COVID sino que se han asegurado de llevar un control más exhaustivo de sus niveles de salud. Por ejemplo, un 41,8% ha controlado más la temperatura, un 24,2% ha controlado más la tensión y un 14,3% el peso. Y, por el contrario, hay un 38,5 que no se ha preocupado más por sus niveles de la salud que en el periodo anterior a la pandemia.

–¿Por edades, quién controla más este tipo de parámetros?

–Pues los de 18 a 24 años son los que afirmaron llevar un mayor control de la temperatura corporal, es decir, que se vigilan más la fiebre. Son hasta un 54,7% y, sin embargo, a partir de los 55 años aumenta el porcentaje de los que afirman controlarse más la tensión y el peso. A partir de los 65 años, momento en el que el tema de la tensión parece que se agrava más, hay un 38,9% que dice que controla de forma más exhaustiva la tensión, algo que parece lógico porque un chico con 19 años o 20 no presenta normalmente este riesgo, mientras que a partir de los 65 es rara la persona que no presenta este problema.

–¿Las mujeres nos cuidados más?

–Sí, siempre son las que se preocupan más por la salud, sobre todo a raíz de la pandemia. Un 75,5% de las gallegas afirma preocuparse por su salud, frente a un 68,9% de los hombres gallegos que responden lo mismo. Y esto se produce no solo en el tema del cuidado se la salud, sino en prácticamente todas las preguntas que hemos hechos, desde quién se lava las manos a quién se ocupa de la salud de sus familiares etc, de modo que no es significativo, siempre hay una diferencia.

–¿En comparación con otros territorios los gallegos vigilamos mucho nuestra salud?

–Pues a nivel nacional lo cierto es que los gallegos están un poquito por debajo, se preocupan un poco menos que la media de los españoles. Hemos dicho que se preocupan por su salud un 63,7% y, sin embargo, a nivel nacional es un 72,4%, de modo que están un poquito por debajo. Y también los gallegos son los que menos controlan el peso: solo un 14,3% mientras que a nivel nacional es un 26,1%. La diferencia es grande, tal vez porque ustedes no lo necesitan (risas) con esos pescaditos tan ricos y saludables que tienen.