Vecinos buscan el “diálogo” para avanzar en la peatonalización de la calle Alemania

Antes de realizar dicha entrega, uno de los portavoces de la plataforma vecinal, Pablo Abelleira Acebedo, destacó que “o noso colectivo xurdiu a raíz da presentación deste proxecto, porque detectamos que entre a veciñanza xurdiron rancores e vimos que a atitude non foi de diálogo, senón que se consideraron atacados. Somos conscientes de que é un proxecto político, e podes estar máis ou menos de acordo, pero as ideas hai que defendelas coa palabra e non con insultos, ameazas ou vetos a comercios do barrio porque non queren poñer a folla de recollida de sinaturas”, señaló Abelleira.

El representante del colectivo vecinal también apuntó que “non nacemos con ánimo de enfrontarnos a ningún colectivo, senón que buscamos o diálogo en sentido positivo e co obxectivo de coñecer a liña do Concello para poder traballar e mellorar o noso barrio”.

En este sentido, los portavoces de la nueva plataforma, integrada por una veintena de residentes en Monte Porreiro, señalaron que el boceto del proyecto del Concello para la zona “parece factible e bo para o barrio, porque agora mesmo hai un problema de mobilidade interna que hai que atallar, pero agardaremos a coñecelo en profundidade para facer as nosas achegas”.