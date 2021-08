El trabajo de los detectives privados siempre ha tenido un carácter bastante estacional. Los tipos de servicios que se les demandaban solían depender en buena parte de las diferentes épocas del año. Sin embargo, con la irrupción del COVID en la sociedad, este sector ha sufrido uno de los cambios más radicales de los últimos años, además de acusar la crisis económica que afecta a la mayor parte de la población, con una caída en la demanda de investigaciones privadas en la comarca de Pontevedra.

Así lo apuntan desde varias empresas de la zona, como Detectives Galicia y otras que han preferido permanecer en el anonimato porque, en esta profesión, pasar desapercibido es imprescindible. “A partir del confinamiento de 2020, la tendencia de la gente ha sido a quedarse en casa y a esto hay que añadir las cuarentenas que se tienen que hacer desde entonces por positivos o contacto con positivos. Esto ha provocado que el trabajo bajara muchísimo, pero ahora parece que estamos empezando a recuperarnos”, explican.

Uno de los grandes hándicaps a los que se enfrentan ahora los detectives son las mascarillas. “Si antes ya era difícil identificar a algunas personas, ahora es casi imposible. Las mascarillas nos han complicado mucho el trabajo. Además, a la hora de presentar pruebas gráficas en un hipotético juicio, las personas pueden decir que no son las de las fotos o vídeos con mayor facilidad”, explican desde Detectives Galicia.

La pandemia ha influido también en el cambio de la demanda, ya que en los últimos meses han sido muchas las empresas que han tratado de averiguar si sus empleados están cumpliendo realmente con el teletrabajo o si se limitan a dejar el ordenador encendido en casa y salen a hacer diferentes recados. “Es muy difícil controlar esto. Solo tenemos posibilidad de investigar este tipo de trampas si la persona en cuestión sale de su casa. Si dentro de su casa enciende el ordenador, ficha y se dedica a otras cosas que no son trabajar, no podemos saberlo”, explican los detectives locales.

La mayoría de las demandas de servicios suelen estar relacionadas con el ámbito laboral, pues también se solicita que se investigue a personas que están de baja médica para comprobar si su estado de salud es realmente el que dicen o están fingiendo, así como intentos de defraudar a compañías de seguros también con temas de salud.

Pero los trabajos más habituales están relacionados con temas personales y familiares, especialmente con custodias y pensiones de hijos. “Para temas de pensiones, nos piden que investiguemos si uno de los padres realmente no tiene trabajo o si está percibiendo algún ingreso, normalmente de forma alegal. En cuanto a las custodias, lo que solemos investigar es que una de las partes del matrimonio se esté saltando alguno de los acuerdos del divorcio”, apuntan. Y un clásico que no pasa de moda es el de las infidelidades: “Nos siguen demandando investigar a parejas por posibles infidelidades, pero ya no es como antes, ahora es menos del 50% del trabajo que tenemos”, destacan desde Detectives Galicia.