Las Rías Baixas viven un bum turístico con más del 80% de ocupación en el arranque de agosto

“En estos momentos hay más demanda que oferta”, reconoce el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Alfonso Martínez, “este fin de semana por ejemplo en mi establecimiento si hubiésemos tenido el doble de páginas las habríamos cubierto. Es por momentos una locura”.

La organización profesional y empresarial (que aglutina a un sector que aporta el 85% del PIB de Sanxenxo) había previsto para este mes una ocupación hotelera del 80%. “Estoy completamente seguro de que en este arranque de agosto hemos conseguido superar ese porcentaje, aunque como todo habrá que ver cómo acaba; pero de momento estamos encantados”.

Las previsiones para la próxima semana no pueden ser más optimistas, dado el elevado número de reservas y los anuncios de buen tiempo. Otro tanto sucede en Pontevedra, donde no se esperaba “un verano tan bueno”, reconoce la presidenta de los hoteleros de la Boa Vila, Paula Lourido, una de la que hace votos porque este incremento de la demanda “se alargue a la segunda quincena de agosto y a septiembre”.

Por el momento, en los hoteles de Pontevedra registran “muchas llamadas y peticiones” de reservas. Paula Lourido recuerda que “los albergues están al 30% y eso ha hecho que sus clientes busquen alternativas” en este agosto que, resume, “está siendo muy bueno para cualquier modalidad de alojamiento”.

Se trata fundamentalmente de turismo nacional, hasta en un 95%, según los datos que traslada a FARO la Asociación de Hoteleros de Pontevedra, atraído por las temperaturas suaves, el paisaje y la gastronomía, que se hace sentir en la ocupación de las playas y otros espacios naturales.

Este turismo nacional, que por otra parte tradicionalmente venía siendo el mayoritario en las Rías Baixas durante el mes de agosto, también está muy motivado por el patrimonio cultural y en el caso de Pontevedra tanto las ruinas de Santo Domingo, como los edificios Castelao y Sarmiento del Museo reflejan el bum de visitantes.

Asimismo, otros espacios culturales y espirituales de la ciudad, a la cabeza el santuario de A Peregrina, donde en esta “semana grande” se suceden las visitas de fieles pero, especialmente, de los grupos de turistas. En general, Pontevedra ha captado en este arranque de agosto a familias y parejas que no podían acudir a la playa por el mal tiempo y optaron por el turismo cultural y gastronómico.

Por su parte, Sanxenxo se revalida como el municipio turístico por excelencia. En las últimas semanas recuperó las cifras de ocupación previas a la pandemia, de julio de 2019, lo que supone una subida de la demanda de 25 puntos con respecto al verano del pasado año, ya en plena crisis sanitaria. Todo ello, en un arranque de la temporada marcado por la inestabilidad meteorológica y también los cambios que se iban produciendo en las restricciones.

Otro efecto del bum es que en plazas del corazón del centro histórico, especialmente A Leña, en el turno de comidas se sirvan hasta tres almuerzos consecutivos en las mismas mesas, una demanda que los profesionales reconocían ayer a FARO que “nunca la habíamos tenido hasta este momento”.

Por su parte, en establecimientos del entorno de la plaza del Teucro las reservas para comidas están cerradas “hasta el 25 de agosto”, explica Mónica Garrido, al frente de la vinoteca Ó Bioco, una de las hosteleras que constata que las restricciones de ocupación provoca que no pueda atender a la demanda. A unos metros, en la calle San Nicolás, se han hecho habituales en los últimos días las largas colas de clientes para recoger el pulpo o tomarlo en conocido bar O Pulpeiro.

En el caso de Sanxenxo la presión sobre la hostelería todavía ha sido peor. Hasta el día de ayer, la ocupación estaba restringida al 30% en el interior (previa presentación del certificado COVID) y al 50% en terraza. Con el alivio en las limitaciones sanitarias, tras bajar el municipio de riesgo extremo a alto, podrán llenarse al 50% tanto en el interior como en los veladores.

“Para los que no cuentan con terraza es muy importante”, recuerda el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos, que lamenta que “ver a tanta gente en Sanxenxo y no poder atenderla es fastidiado, especialmente para un sector como la hostelería que ha vivido meses tan duros”.

Códigos QR para dar a conocer las Ruinas





Esta semana el Museo también puso a disposición del público que visite las Ruinas de Santo Domingo los folletos informativos, recién reeditados y actualizados, y que explican los restos de la antigua iglesia y convento dominico. El público los puede encontrar en gallego, castellano, inglés y, ahora también, en francés; además de descargarlos en el teléfono móvil a través de códigos QR.

Se trata de uno de los espacios turísticos más visitados y que en los últimos días no para de recibir a grupos y familias, pero el bum se hace sentir no solo en Pontevedra y Sanxenxo sino también en municipios como Marín. El Concello hizo público ayer que durante el pasado mes la Oficina de Turismo recibió a “un 80% de nuevos turistas” que no conocían la villa. El 88% procedía de otras comunidades, especialmente madrileños, castellano leoneses y andaluces.