Más del 90% de los ingresados por el virus en Medicina Interna tienen la doble pauta de vacunación

La situación epidemiológica en el área sanitaria de Pontevedra-O_Salnés ha empeorado en la última jornada con un aumento de la presión hospitalaria, con nueve pacientes más ingresados en planta, hasta llegar a los 42, y dos fallecimientos comunicados ayer por el Sergas. El jefe de Medicina Interna del Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP), Juan Carlos Rodríguez, señaló en este sentido que en su servicio hay más de una veintena de personas ingresadas con COVID y de estas, más del 90% cuenta con la doble pauta de vacunación administrada.

“Pasa exactamente igual que con la gripe. Las vacunas hechas de antígenos están diseñadas para prevenir mortalidad e ingresos graves, pero no para prevenir enfermedades leves. Un cuadro leve en un paciente mayor y con varias patologías lo descompensa y obliga a ingresarlo. Los más jóvenes que están ingresados son inmunodeprimidos muy graves a los que dos dosis de la vacuna no le han sido suficientes o gente que no se ha querido vacunar”, explica Rodríguez, que añade que también están viendo estos “cuadros graves en embarazadas”, que considera que “deben ser vacunadas a partir del primer trimestre porque son grupo de riesgo, y además son personas que portan otra vida”.

El jefe de Medicina Interna señaló que esta situación se debe en gran parte a la variante Delta del COVID, que se está imponiendo a toda velocidad en el área sanitaria. Así, mientras que con una dosis de la vacuna la población estaba protegida en torno a un 60 o 70% frente a la cepa alfa, ahora esa misma dosis solo protege en torno a un 30% frente a la Delta, de ahí la importancia de avanzar en la inmunización con doble pauta.

Con respecto a los síntomas de la variante Delta, que varios expertos apuntan a que serían diferentes a los de las otras cepas, Juan Carlos Rodríguez quiso recalcar que “las variantes no tienen un patrón lo suficientemente específico en base a la sintomatología clínica”, lo que quiere decir que los síntomas son parecidos y variables.

En la última semana los datos de casos activos y contagios nuevos en el área sanitaria han sido algo variables, llegando a producirse una bajada de casos el pasado jueves. En este sentido, Juan Carlos Rodríguez no cree que la curva de contagios se vaya a doblegar pronto, pero sí apunta que “va a ir en relación directa a las medidas implementadas”. “La situación es muy variable en cuanto a que hay muchísimos números de casos, porque el virus se está transmitiendo a través de jóvenes no vacunados y que, en muchos casos, no toman las medidas de control adecuadas. Se ha ido a la política de libertad para los jóvenes y con esto lo que va a pasar es que las personas mayores vacunadas pero con pluripatologías se van a infectar con cuadros débiles, pero como son pacientes muy frágiles van a ser lo suficientemente importantes como para traerlos al hospital”, alerta.

Así, el jefe de Medicina Interna destaca que “es básico que los jóvenes sean responsables” y “más conscientes de la gravedad” de la enfermedad, ya que son potenciales transmisores a sus familiares directos