El área, con más del 65% de vacunados, confía en empezar a doblegar la curva en una semana

El avance con la vacunación está siendo un factor clave para la contención de la pandemia de COVID en el área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, en la que ayer se marcó un nuevo récord de casos activos, con 2.940 positivos, pero este repunte no se está viendo reflejado en la presión hospitalaria, que se mantiene lejos de las cifras que alcanzó en el mes de febrero, cuando se registraron los peores datos hasta la actualidad. Así, la semana empezó con una persona menos ingresada en planta, donde hay 33 pacientes, y las mismas que el domingo en la Unidad de Cuidados Críticos, cuatro; esto supone una cuarta parte de la presión que sufrían los hospitales del área en febrero, cuando había 140 personas ingresadas, 27 de ellas en la UCI.

Esto es gracias a la administración de vacunas. En el área sanitaria hay ya 179.428 personas que cuentan con la pauta completa, un 65,36% de la población, y un total de 199.751 personas que han recibido al menos una dosis, un 72,78% de la población, según los datos facilitados por el Servizo Galego de Saúde.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, prevé que el incremento de la incidencia del COVID en Galicia siga al alza en torno a una semana más y, en la primera de agosto, la Comunidad empezará a doblegar la curva de esta quinta ola. Así lo trasladó durante una comparecencia en Caldas de Reis, en la que se refirió también a la reunión del comité clínico de esta tarde, señalando en este sentido que el equipo de expertos seguirá analizando de forma “rigurosa” los parámetros que marcan el protocolo de actuación sanitaria en Galicia, con el foco en la incidencia a 7 y 14 días y en la presión asistencial, entre otros puntos.

“Si vemos que hay concellos que empeoran, subirán las restricciones, y si hay otros que mejoran, bajarán”, apuntó.

Cancelaciones en la hostelería en el primer fin de semana con PCRs

El balance del sector hostelero de Pontevedra del primer fin de semana en el que se exigía certificado de vacunación o pruebas PCR o de antígenos negativas para consumir en el interior de los locales en los concellos de nivel alto y máximo es bastante negativo. Aunque los empresarios agradecen la comprensión de la mayoría de los clientes, también se tuvieron que enfrentar a situaciones complicadas en algunos casos y también a numerosas cancelaciones de reservas por parte de personas que desconocían la norma.

“Los clientes son responsables y la mayoría fueron comprensivos cuando les pedían los datos en los establecimientos, pero también hubo algunos problemas con quienes no entienden que tienen que presentar o el certificado de vacunación o un test negativo”, explica el presidente de la Asociación de Hosteleros Empresarios de Pontevedra (Hoempo), Daniel Lorenzo. Algunos establecimientos optaron por plantarse y no exigir estas pruebas a sus clientes, principalmente porque no se consideran en condiciones de valorar si los documentos son verídicos. Otro de los motivos es la tardanza en recibir los resultados de las pruebas PCR o de antígenos. “La norma no está funcionando bien. Con esto se fomenta que se hagan reuniones en domicilios, que se ha comprobado que son el principal foco de contagio”, apunta Lorenzo.

Por ahora, al representante de los hosteleros no le consta que se interpusiera ninguna denuncia contra ningún local, aunque sí que la Policía estuvo vigilando que se cumplieran las normas durante todo el fin de semana.