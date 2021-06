No es la primera vez ni será la última. Difusión Felina de Pontevedra ha lanzado un nuevo S.O.S. pidiendo casas de acogida y adoptantes para los numerosos gatos bebé, y también adultos, que no cesan de aparecer abandonados. Tras la época de celo y el destete, son numerosos los cachorros que están siendo tirados en las calles, muchos de ellos en contenedores de basura, de modo que los voluntarios de la asociación, que no cuenta con más ayuda económica que la de particulares, se ve extremadamente desbordada.

Los mininos se encuentran en estados lamentables en muchos casos, lo que supone, además, importantes gastos veterinarios que la asociación no puede asumir. "Nosotros solo sumamos gatos y no tenemos nada más que las pocas casas de acogida que hay y vuestras ayudas económicas", se dirigen a los donantes, que piden urgentemente casas de acogida o adoptantes "porque no podemos tener más gatos; hemos superado hace mucho nuestro límite".

"Nosotros solo sumamos gatos y no tenemos nada más que las pocas casas de acogida que hay y vuestras ayudas económicas"

Son muchísimos los casos de abandono estas últimas semanas, pero destacan, por ejemplo, cuatro gatitos abandonados en una bolsa de plástico con patas de pollo en su interior en el cementerio de Lérez. "Estamos desbordados, pero evidentemente no podemos dejarlos ahí. No tenemos refugio, no tenemos ayudas, no tenemos casas de acogida suficientes y no podemos cargar de más a las que están ocupadas", se lamentan.

Todas aquellas personas interesadas en acoger o adoptar deben ponerse en contacto con Difusión Felina a través de sus redes sociales, como Facebook, o en el correo electrónico difusionfelinapontevedra@gmail.com, en donde también se pueden informar de formas para colaborar económicamente, incluso desde solo 1 euro al mes con la plataforma Teaming.