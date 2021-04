Mar busca un posible acuerdo entre Vilaboa y Arcade sobre O Cunchido

La Consellería do Mar trata de encontrar un punto de acuerdo entre las mariscadoras de Arcade (Soutomaior) y Vilaboa para trabajar en el banco de O Cunchido, dentro del territorio de este último municipio, después de tres días de conflicto sobre el marisqueo en ese punto. Las mariscadoras de Arcade cumplieron ayer el tercer y último día de faena en el banco, con autorización previa de la propia consellería, en medio de la vigilancia y las protestas de las mariscadoras de Vilaboa, que no solicitaron autorización alguna para actuar al entender que el banco no estaba aún en condiciones de ser explotado por la mortandad de almeja que semanas atrás causaron las lluvias.

La consellería tratará de resolver el conflicto en las próximas semanas, mediando en una posible reunión entre ambas partes.

El banco de O Cunchido cuenta con un plan de explotación conjunto entre ambas cofradías, un plan de aún está en vigor. Después de aquellas lluvias y un tiempo de espera, Arcade solicitó permiso para regresar, que fue concedida por Mar, con unas cuotas por trabajador y día, tras analizar el estado biológico de la playa. En algunos momentos la tensión entre ambas partes obligó a intervenir a la Guardia Civil.