“Personas que vivían de la hostelería o de pequeños negocios ahora vienen a Cáritas”

El párroco de Santa María, Javier Porro, hace balance de un año de pandemia y las iniciativas puestas en marcha desde la parroquia, como la intervención artística sobre el Cristo del Buen Viaje esta Semana Santa.

– La intervención sobre el Cristo del Buen Viaje es una muestra más de que esta tampoco será una Semana Santa al uso...

– Ya que este año no podíamos hacer las procesiones tras terminar las celebraciones litúrgicas, nos pareció oportuno mantener en la calle un gesto, una llamada. Intentamos que la palabra de Dios nos ilumine en este contexto de pandemia, de enfermedad y de muerte y de tanto sufrimiento que estamos viviendo. Es una forma de simbolizar la cercanía de Dios a todas las personas que sufren, no solo por la pandemia en sí. Hay muchas que están con sobrecarga de trabajo y otras que se han quedado sin él. Los hay que están mal psicológicamente por diferentes motivos y también quienes no han podido hacer el duelo o la despedida de sus seres queridos.

– Habrá sido un año muy duro para la parroquia...

– Ha tenido sus luces y sus sombras. Está siendo muy dura la atención de personas que lo han perdido todo, gente que vivía de la hostelería o pequeños negocios y que ahora tiene que recurrir a los servicios sociales y a Cáritas. Por otro lado, también se ha visto que otras personas de la parroquia se han involucrado en Cáritas y son más generosos. Ahora mismo viene menos gente a misa, pero la gente es más generosa en las colectas.

Además, desde el mes de agosto hemos puesto en marcha un programa de atención de personas en la calle. Es un grupo de ocho voluntarios que los domingos por la tarde llevan comida y compañía a los “sin techo” que atienden a una media de 25 o 30 personas. Si la gente se ha sentido sola en sus casas, mucho más terrible ha sido para ellos.

– Las personas en esta pandemia han mostrado lo mejor y lo peor como sociedad...

– Es un poco el mensaje central de la Semana Santa. El pecado es el egoísmo y el “sálvese quien pueda” y la resurrección de Cristo es que venciendo al pecado y a ese egoísmo poder vivir en una clave de amor y de justicia social. Eso aplicado a nuestra vida normal y corriente.

– ¿Cuáles son los miedos de la sociedad?

– Más que a la muerte, al dolor. Tienen poca tolerancia a ese dolor y la gestión de la frustración es una asignatura pendiente. En este sentido, hay un tema tabú que no se está tocando, que es el de los suicidios, y que están ahí.