La Policía Local de Sanxenxo acabó deteniendo esta tarde a un vecino de Lugo de 38 años que se negaba a utilizar la mascarilla. Según explican fuentes municipales, hasta en dos terrazas de hostelería diferentes se encontraron con esta persona a la que instaron a utilizar la mascarilla como establece la normativa cuando no se encontraba consumiendo sin que este accediese a hacerlo.

Fuentes del Concello indican que el hombre se negaba a usar la mascarilla cuando no consumía y además se mostró desafiante con los agentes, incluso insultándoles y amenazándoles. Frases como "a ti nunca te dieron una paliza, a ver si te va a tocar hoy", o " voy a seguir haciendo lo mismo", "de aquí no me muevo sin que me detengáis", "burras" y "analfabetos" son algunas de las que, según se recoge en el atestado, les dijo esta persona a los agentes municipales.