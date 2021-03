“La Policía Local vigilará que se cumplan las normas, no quién entra o sale de Sanxenxo”

Sanxenxo inició la pasada medianoche las nuevas restricciones asociadas al nivel “alto” establecido en el municipio por el incremento de casos COVID en los últimos días. En poco más de una semana la cifra de positivos pasó de 15 a los actuales 42. Es un goteo constante que, por lo de pronto, afectará además de a la salud pública a la economía local, ya que los negocios de hostelería ya solo pueden servir en exterior y nada más que al 50% de su aforo habitual. Y todo ello a las puertas de la Semana Santa.

– ¿A qué se puede deber este aumento después de semanas de bajada?

– Estos días estamos haciendo cribados en colegios y en los próximos también se harán en otros sectores como el de la hostelería, comercio, alimentación, Policía Local..., que serán el martes 30 en Baltar, donde se instalará una carpa al lado del centro de salud. Lo que sí está claro es que estos aumentos se deben a que hacemos las cosas mal a nivel individual. Y a los concellos nos es imposible tener un policía en cada esquina para multar más. Por eso apelamos a la responsabilidad de cada persona, porque nosotros somos autoridades que lo único que podemos hacer es intentar que se cumplan las normas teniendo todo haciendo uso de la Policía Local, teniendo todo limpio, etc... El hecho de que hayamos pasado en una semana de 15 casos a 42 quiere decir que hay algo que no se está haciendo bien.

– El municipio ya ha subido en el nivel de restricciones autonómico del medio-bajo al alto, ¿qué se puede hacer?

– Este es un cambio de tendencia y es un cambio muy malo. Este cambio de dirección hay que volver a girarlo 180 grados para no seguir en esta situación.

"Es importante recordar que estamos en pandemia y evitar ciertas cosas, como sacarnos la mascarilla para hablar con otras personas mientras consumimos en un bar, por ejemplo"

– Es evidente que la subida de la curva en Sanxenxo no se ha debido al puente de San José, al menos no solo a esos días...

– No, claro, por supuesto que no. Nosotros estamos muy vigilantes a hechos como fiestas ilegales que se están celebrando, pero para ello pedimos la colaboración de todo el mundo. No voy a decir que estemos desbordados, pero las cosas igual que cambian para mal también podían cambiar para bien. El problema es la relajación de pensar que la situación ya está muy bien. En este sentido es importante recordar que estamos en pandemia y evitar ciertas cosas, como sacarnos la mascarilla para hablar con otras personas mientras consumimos en un bar, por ejemplo, o en otros lugares... Después de un año de pandemia ya deberíamos tener muy claro esto. Es como la distancia de seguridad, que debe ser mínimo de un metro y medio entre no convivientes.

– Aunque no fue la tónica general, sí que hubo gente de otras comunidades autónomas que en el puente estuvieron en la comarca, entre otros lugares en Sanxenxo...

– Hubo un par de casos que denunció la Guardia Civil, pero muy pocos.

– ¿De dónde procedían?

– Unos eran de Madrid y los otros no lo sé. Pero a mí me gustaría decir una cosa, que de las 16.000 viviendas censadas que tenemos, más de 6.000 son de gallegos, de otros puntos de Galicia. Por lo que ahora mismo no tenemos que estar tan pendientes de cómo por qué están aquí, sino de cómo están.

"De las 16.000 viviendas censadas que tenemos, más de 6.000 son de gallegos. No tenemos que estar tan pendientes de por qué están aquí, sino de cómo están"

– Pero esa movilidad intercomunitaria está permitida...

– Sí que lo está y esperemos que eso siga siendo así porque yo soy de los que digo que el tema de la movilidad no es el más importante, sino que esas personas se comporten y respeten lo que nos indican las autoridades sanitarias. Porque si no en ciudades como A Coruña, Vigo o Pontevedra no se podría vivir. Solo en una calle de estas ciudades hay mucha más gente que en Sanxenxo.

– Entonces la única salida es reforzar la vigilancia...

– Vamos a reforzar la Policía Local con cuatro auxiliares y también se intensificarán las actuaciones. Pero lo que no vamos a hacer es pedir el carné de identidad a la gente para ver quién es de aquí y quién no. Lo que tenemos que hacer es velar por el cumplimiento de las normas sanitarias, servir a quien manda y quien manda son las autoridades sanitarias: uso de mascarilla, distancia y actuar si tenemos conocimiento de fiestas en casas. Pero no vigilar quién entra en el municipio.

– En ese caso será una cuestión de las fuerzas de seguridad del Estado...

– Si llegas hasta Sanxenxo desde Madrid o León antes tuviste que venir por una autopista, una carretera nacional, autonómica... Si dedicamos a ello a la Policía Local no vamos a hacer lo verdaderamente importante, que es controlar que la gente se comporte.

"Sanxenxo es un lugar seguro para venir y este año va a seguir siéndolo, para que la gente pueda venir a descansar, disfrutar y pasar unos días"

– Tras esta subida ¿se plantea recuperar las estacas en Silgar?

– A día de hoy no lo tenemos pensado. En Silgar vamos a poner más hamacas, porque así nos lo ha requerido mucha gente y porque es una forma de garantizar las distancias. La imagen de las estacas en Silgar nos dio un resultado muy bueno el año pasado, porque Sanxenxo es un lugar seguro para venir y este año va a seguir siéndolo, para que la gente pueda venir a descansar, disfrutar y pasar unos días. Hay que tener en cuenta que el turismo del municipio es nacional y hay muchos españoles que no se atreven a viajar fuera del país. Pero para eso, y yo soy optimista, hay que seguir trabajando para conseguir que Sanxenxo siga siendo un lugar apetecible. Si hay 11.000 familias que tienen una segunda vivienda y aquí por algo será.

– No hace mucho tenía esperanzas en salvar la Semana Santa, ¿qué piensa ahora?

– No, creo que la Semana Santa ya no es una fecha que podamos salvar. Se celebrarán dos comités clínicos antes, pero ya con la noticia de que a partir de esta medianoche en la hostelería solo se puede servir en exterior y solamente al 50% muchos restaurantes ya nos llamaron porque tenían reservas para comidas y cenas tempranas con todo completo y estaban muy desanimados. Es una pena muy grande. Para mí es una tristeza escuchar a algunas personas que estaban tan ilusionados por abrir. Hay que pensar que para Sanxenxo la Semana Santa ya comienza el viernes anterior. Tenemos que darle un giro a todo esto y ser optimistas.

– Se hace cuesta arriba...

– Yo estoy seguro de que vamos a tener un verano bueno y tenemos que estar preparados y trabajar en esa dirección. Hay que pedirle a los ciudadanos máxima responsabilidad para que acabemos nosotros con la pandemia y no ella con nosotros.