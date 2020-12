Aluvión de reclamaciones en Pontevedra por créditos asociados a tratamientos de salud

En la oficina de la Asociación de Consumidores “Rías Baixas” de Pontevedra constatan un aumento de consultas y quejas, que en las últimas semanas se han agravado por el cierre de determinados negocios a nivel nacional con presencia en la ciudad, como es el caso de la cadena de clínicas dentales Dentix. Asimismo, han retomado las gestiones de reclamación de los gastos de las hipotecas y la “cláusula suelo”. También continúan trabajando para que los consumidores pueden recuperar su dinero de aquellos viajes que el primer confinamiento truncó.

María Álvarez, técnica en consumo de la asociación pontevedresa, destaca que, “desgraciadamente, ahora tenemos muchísimo trabajo con el cierre de la cadena Dentix”, en concurso de acreedores. “Tenemos muchísimas reclamaciones porque los clientes se la encontraron un día cerrado, con un simple cartel en la puerta en el que les remiten a unos teléfonos donde no les responde nadie”, se lamenta.

El principal problema en este tipo de reclamaciones, tanto contra clínicas dentales, como de estética con láser y otros procesos a largo plazo, es que “en la mayoría de los casos estos tratamientos están vinculados a créditos con financieras”.

“Por ello, el primer paso que hay que dar es ponerse en contacto con la financiera para comunicarle que vamos a dejar de abonar esas cuotas porque ese crédito está asimilado a una prestación de servicio que no se está realizando”, advierte.

Otro de los grandes obstáculos con los que se encuentran estos consumidores es que no cuentan con un presupuesto previo ni ningún tipo de documentación que puedan esgrimir en su defensa. “De buena fe accedían a esa clínica y nunca solicitaron ningún papel que demostrase los tratamientos que recibían ni los que se le iban a aplicar”.

“Siempre que se decida recibir un tratamiento a largo plazo, debe solicitarse toda la documentación que lo acredite”, recalca Álvarez.

“Empezaron a venir a nosotros hace cuatro semanas, cuando aún no había cerrado la clínica. Entonces les decíamos que solicitase toda la documentación necesaria. Finalmente, sus temores se confirmaron”, afirma.

Vivienda

En cuanto a otro de los grandes frentes en materia de consumo, los gastos de formalización de hipotecas, María Álvarez destaca que hay que seguir trabajando mientras los bancos no devuelvan ese dinero “de forma automática” a los consumidores, “como debería estar ocurriendo”. “Siempre compensa reclamarlo, porque siempre se falla a favor del consumidor”, destaca.

Los problemas de los viajes y compras “on line”

Las reclamaciones de los consumidores a raíz de los viajes que perdieron con la primera pandemia, la del mes de marzo, todavía siguen “coleteando mucho”. Así lo asegura María Álvarez, técnica de la asociación “Rías Baixas” de Pontevedra. El principal problema en este caso son las aerolíneas, “que no informaron a los clientes de que tenían el derecho a la devolución del dinero, solo les ofrecieron bonos”. “Hay gente que todavía no ha recuperado nada de un dinero de un viaje que tenía que haber tenido lugar en abril”, añade. Es mucho más complicado el caso en el que hay una agencia de viaje como intermediaria, ya que éstas también han resultado afectadas al no haber recuperado el dinero de las aerolíneas.

Moverse en internet

Las consultas en general en la asociación en Pontevedra han aumentado mucho, especialmente “porque la gente gestiona mucho sus compras por internet, un campo sobre el que tienen mucho desconocimiento de sus derechos”.