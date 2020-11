El alcalde de Vilaboa recibe el alta tras cinco días ingresado por COVID-19: “Esto no es una broma”

El alcalde de Vilaboa, César Poza, es un ejemplo de la agresividad del COVID-19 incluso con los que, como él, no pertenecen a un grupo de riesgo. El regidor recibió el alta el pasado miércoles después de permanecer ingresado durante cinco días en Montecelo al agravarse la enfermedad tras dar positivo el 13 de noviembre. “Ahora ya estoy bien y, por suerte, mi situación no llegó a ser crítica, pero es un ejemplo de cómo es esta enfermedad, no es una broma”.