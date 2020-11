Un monte para enmarcar

La muestra, que consta de unas 60 piezas entre fotografías, materiales artísticos y elementos de la naturaleza, cuenta con la colaboración de la Rede do Patrimonio Cultural de Galicia y de la Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo.

Además de la divulgación cultural y científica, en esta muestra se exponen las iniciativas reivindicativas de la agrupación que se encarga de proteger esta cima y las sentencias firmes ordenando la anulación de la clasificación de este monte como suelo industrial.

Los visitantes de la muestra pueden contemplar también un panel dedicado a las creaciones artísticas inspiradas en la naturaleza, en el paisaje y en el patrimonio de este “balcón de la ría”, como Ilustración dunha illa, de Belén Padrón; una pieza de la serie Pintura no lugar, de Juan Rivas; una joya diseñada por Laura Romeu a partir de los petroglifos do Pornedo y elaborada en plata e cobre; y la serie “Retrados do monte”, de Laura Freire, con la técnica del pastel; o los paisajes del Pornedo: una caminata con Queremos Galego Marín, la inauguración del Espazo Natural e Arqueolóxico dos Sete Camiños en 2015, dos vistas hacia la ría y hacia el valle, esta última fotografiada por Cándido Martínez, de la Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo, y un atardecer de Fran Currás.

Se incluye además el homenaje a Xan Montenegro, que bautizó el Pornedo como el “balcón de la ría”. Al lado de su sombrero, cedido por su amigo Xosé Vilas, piezas cerámicas realizadas en el taller Alén das Olas que representan el petroglifo desaparecido d’A Pena, que Xan trató infructuosamente de salvar durante la construcción de la Variante de Marín. Cuentan además con distintas representaciones del petroglifo del Pornedo: el calco de Antonio de la Peña, una fotografía nocturna de Fran Currás con la Vía Láctea sobre este grabado rupestre o una fotografía tomada por el maestro Carlos Paratcha, entre otros.