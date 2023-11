La recuperación de un edificio de interés cultural: de palleira en ruinas a biblioteca viva

Decía el alcalde de Esgos, Mario Rodríguez en enero de 2022 que la nueva biblioteca sería “el regalo de las próximas navidades”. Se retrasó un periodo navideño, pero el municipio de Esgos ya tiene una nueva biblioteca. Se trató de un “reto profesional” como definía el arquitecto César Portela, encargado del proyecto, y también de una forma “de recuperar el patrimonio” en palabras del regidor ourensano.

Y es que la nueva biblioteca se ubica en una palleira antigua, que está catalogada como un edificio de interés cultural por Patrimonio al formar parte de la cultura gallega durante siglos. El proyecto, que contó con la financiación de la Xunta de Galicia, de la Diputación y una parte del Concello de Esgos, se entregó para que se iniciasen las actividades y el traslado de los materiales de la antigua biblioteca, que estaba en los bajos del edificio consistorial.

Mario señala que “queremos que sea un lugar de socialización, reunión y también de ocio y formación”. Y añade que “ahora la biblioteca se nos quedaba pequeña, se ve muy limitada y esta infraestructura hará que tengamos unas instalaciones de 100 metros cuadrados, más de 70 metros útiles”. El regidor finalizaba diciendo que “es para revitalizar el pueblo, pero también es poner en valor y recuperar el patrimonio histórico y cultural de nuestro pueblo, para darle un nuevo uso del que disfruten todos los vecinos”.

La responsable de la biblioteca, María Touza, comenta que “estamos encantados, era una rehabilitación muy esperada por los vecinos porque era una ruina en el centro del pueblo”. Y añade que “para nosotros como biblioteca, nos permitirá realizar otro tipo de actividades que hasta ahora no podíamos realizar o se tenían que hacer en otros locales por falta de espacio como presentaciones de libros o cursos”.

La responsable finaliza que “esperamos que se acerquen nuevos usuarios y que conozcan lo que hacemos. La biblioteca no es solo para niños y niñas, es para todos. No es solo para coger libros, si no que es un espacio para aprender, crear, compartir o relacionarse, entre otras cosas”.

La nueva biblioteca lucirá el nombre de “Delio Parada”, el padre de la mujer que donó al Concello de Esgos la palleira para ejecutar el proyecto. Desde el Concello hablaron con la mujer que cediera los terrenos y llegaron a un acuerdo para que la propietaria la cediera, que la biblioteca llevara el nombre de su padre y así se hizo.

La biblioteca de Esgos ya fue premiada, en varias ocasiones, con el María Moliner por el trabajo de animación a la lectura entre los más pequeños. Ahora, con la nueva infraestructura pretenden seguir mejorando el servicio para animar a los más pequeños, formar a los mayores en competencias digitales y que la nueva “Delio Parada” sea un referente de socialización entre los vecinos de Esgos, de los 34 núcleos del municipio y del resto de concellos vecinos.