Las termas abiertas aumentan su aforo: “Con esto, el alcalde nos da la razón”

La junta de gobierno local, monopolizada por Democracia Ourensana con cuatro ediles, aprobó el pasado jueves aumentar la capacidad máxima de tres vasos de las pozas abiertas de Outariz y Burga de Canedo para dar más posibilidades a los amantes y curiosos que se acercan a las riberas del Miño.

La medida es acogida por la plataforma Amigos das Termas y también por otros usuarios que veían la limitación que había actualmente un handicap para disfrutar de un atractivo único. En la sesión del gobierno local se aprobó que el vaso 1 de la poza de Burga de Canedo tenga una capacidad máxima de 35 personas, el vaso 3 de la misma poza tenga una capacidad de 10 y el vaso 1 de la poza de Outariz tenga una capacidad máxima de 18 personas.

Amigos das Temas arguye que “con esta aprobación que se acaba de hacer, el gobierno municipal nos da la razón en nuestras reivindicaciones porque llevábamos meses reclamando que se podían aumentar los aforos de las termas, porque la ley explica que es una persona por cada dos metros cuadrados. Así que nos da la razón en que se podía ampliar la capacidad y también nos da la razón en que la anterior concejala de Termalismo, Flora Moure, no ampliaba porque no quería, no le apetecía o no le dejaban en su partido”. Y añaden que “es una medida positiva y estamos de acuerdo con el alcalde que ir a los máximos que marca la Xunta es demasiado, es decir, meter a 52 personas en la poza grande es algo exagerado, pero también si quisiera lo podría ampliar un poco más”.

La capacidad máxima se modifica y con ello más personas podrán disfrutar de las termas públicas que están abierta en el municipio de Ourense, pero hay otra reivindicación social y de la plataforma que está pendiente de tratarse o analizarse.

Esa no es otra que el horario de apertura que está establecido de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Es por ello, que tanto vecinos y vecinas y la plataforma civil reclaman una modificación o un aumento del horario de apertura para que puedan disfrutar un mayor número de personas del termalismo. La plataforma dice que “es un punto que nos preocupa bastante porque ahora en verano, con más hora de sol, podían ampliar los horarios más allá de la 20.00 de la noche ya que mucha gente que trabaja no puede disfrutar de ellas. Es por ello, que le pedimos al alcalde que reconsidere esa postura porque no solo es atraer turistas, es también darle la posibilidad a la gente de Ourense de disfrutar del tesoro que tenemos. Porque muchos que trabajan no pueden disfrutar de ellas”.

Reunión y propuestas

“Hace un año nos recibieron y las propusimos cosas, pocas o nada hicieron. Nos dijeron que mejorarían las señales de entrada y salida y todavía estamos esperando como mucha otra gente”, dicen desde Amigos das Termas. Hasta hace poco los baños públicos estaban cerrados y sin mantenimiento, pero desde la plataforma informan que “los han abierto y bueno algo es algo”, pero añaden que “tienen esto hecho un cristo. El césped está alto, no hay buena señalización, el aparcamiento está mal y así más cosas. Hay muchos turistas que llegan perdidos y nos preguntan a nosotros, porque no hay señalización”.

Son problemas estructurales que acarrea el termalismo público capitalino y desde la plataforma prevén seguir pidiendo reunirse con el alcalde para trasladarle propuesta: “Hemos hecho ocho solicitudes de reunión, y el alcalde no nos tiende, y haremos más porque queremos que las termas estén mejor que nunca, para que todos las puedan disfrutar, como las tienen en Salvaterra de Miño.

👥📜 La asociación amigos das termas de Ourense es en realidad un grupo de 10/15 personas que acaparaban las termas do Muiño 365 días al año, pretendiendo usar las termas como privadas, pero costeadas con dinero público; y se arrogan representar a todos los amantes de las termas. — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) 13 de agosto de 2022

El regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, comentó en sus redes oficiales que “la Asociación Amigos das Termas de Ourense es en realidad un grupo de 10/15 personas que acaparan las termas del Muiño los 365 días del año, pretendiendo usar las termas como privadas, pero costeadas con dinero público”. Y además añadió que “y se arrogan representar a todos los amantes de las termas”.

Las palabras del alcalde no inquietan a una plataforma que se declara apolítica y que “perseguimos que el termalismo esté bien no como lo tienen ahora, no para neutro beneficio si no para el de todos los ourensanos y ourensanas y también para los turistas que nos visitan, que actualmente se llevan una mala imagen de la ciudad, en parte por la culpa del alcalde y de todo el gobierno que él dirigía”.