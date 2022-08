La falta de mano de obra afecta hasta a los altares

La crisis de mano de obra cualificada en todos los trabajos relacionados con la construcción, desde un albañil a un enconfrador, de la que viene alertando desde hace meses la Asociación de Constructores de Ourense (ACO), no tiene miramientos ni con los altares, y los propios trabajos de rehabilitación de la catedral de Ourense se van a ver retrasados al menos dos meses más, “porque no hay personal para ir moviendo los andamios, no hay especialistas en el mercado”, explica el deán catedralicio, José Pérez Domínguez.

Es la confirmación de una preocupación que han transmitido diversos sectores profesionales, entre ellos ACO, que cifra, solo en ese ámbito de los trabajadores relacionadas con el mundo de la construcción, en más de 3.000 los puestos necesarios a medio plazo en la provincia. Esto provocará un nuevo retraso y es posible que no podamos rematar todo hasta el 11 de noviembre, día de San Martiño” afirma el deán Las obras que se están haciendo desde hace meses en la catedral, –al margen de otros proyectos en la seo con subvenciones estatales, están promovidas por la Xunta de Galicia, y su objetivo principal es la mejora de las torres de San Martiño y As Campás. La seo lleva meses con complejos andamiajes, que va cambiando para ir acometiendo la mejora de las distintas torres y zonas con daños relacionados por filtraciones de agua. De hecho uno de los problemas que llegaron a producir esas filtraciones, es que el agua llegó a dañar parte del Pórtico del Paraíso, el emblema de la catedral de Ourense, que ya había sido restaurado hace unos años, y corría el riesgo de volver a deteriorarse. El deán de la catedral advierte de que el problema que genera la falta de personal, en este caso especialistas para mover el andamiaje “es posible que provoque un nuevo retraso y no podamos rematar todo hasta el 11 de noviembre día de San Martiño”, indica. Sin bodas en la seo Este problema se suma a otro inconveniente que apareció hace dos meses, cuando se detectó, durante los trabajos de restauración del valioso enrejado del altar mayor, que la reja izquierda presentaba una importante inclinación. Esto implicó un nuevo retraso, al tener que desmontarla íntegramente, y obligó también a congelar la lista de espera para bodas en ese altar mayor, pura tendencia en materia de bodas religiosas. El deán explica que “de momento no se puede hacer en el altar mayor ni abrir la escalinata principal como piden las parejas pero “se está casando muchos en la iglesias de Santa María Nai que está perfecto estado”, explica el deán. Por lo que respecta a este proyecto de mejora de la Catedral plagado de contratiempos, cuenta con una partida de más de 347.000 euros e incluye la puesta en valor del rosetón del cuerpo principal y la instalación de una singular vidriera que realiza un artesano. Un 74% de empresas locales rechazaron obras al no disponer de trabajadores Según la Asociación de Constructores de Ourense, ACO el 74% de las empresas han renunciado a aceptar algún contrato ya desde 201, por no tener trabajadores. Según Cesáreo Fernández, gerente de la ACO, ante ese desafío que supone encontrar mano de obra para un sector de la construcción en el que no hay relevo profesional se pusieron en marcha varias iniciativas. La propia asociación promovió programas de empleo para impulsar la formación y para impulsar la incorporación de jóvenes a los distintos ámbitos de la construcción. “Reconozco que está resultando difícil “ indicaba ayer el gerente de ACO. Para buscar salidas, tienen en marcha programas como ‘Construyendo empleo’, en colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), donde la asociación ejerce como agente mediador, para conocer qué puestos necesitan cubrir las empresas. El programa ‘Constrúate’, también con la FLC, un servicio gratuito para las empresas , con el objetivo de impulsar la incorporación de trabajadores jóvenes a la industria de la construcción mediante el contrato para la formación y el aprendizaje. Entre los más curiosos está ‘Yoconstruyo’, un acuerdo con una empresa especializada para la selección de trabajadores en países iberoamericanos para traer a Ourense. Son programas que ya han ido cosechando frutos en todos los ámbitos, pero es aún insuficiente dado el gran déficit de obreros.