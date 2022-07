Un alcalde solo, sin PXOM, presupuestos ni Peri aprobados y servicios en precario

Diez meses a puro trote, y cabalgando en solitario. Son los que le esperan al alcalde de Ourense y a sus tres concejales, tras romper de forma definitiva el pacto de gobierno del PP, y tener que asumir varias áreas de peso, las que llevaban 6 de los 7 ediles populares. Una gestión difícil de realizar de aquí a los comicios de mayo.

A Jácome y a su equipo, les queda tras la abrupta ruptura, que ya lo era de hecho desde hace mese, lidiar con la gestión de alguno de los puntos vitales del concello y en pañales, como el Plan General de Ordenación Municipal Urbana, y el Peri del casco viejo, dos proyectos tos que dependían de la concejal popular Sonia Ogando, que ha gestionado la dura política de control de ruidos, por ejemplo con una lista histórica de sanciones para conseguir la convivencia entre hosteleros y vecinos del casco viejo.

En manos del PP, estaba también Economía y Hacienda, que gestionaba Ana Fernández Morenza, de la que dependía la aprobación de los presupuestos generales de los que el Concello de Ourense, fundamentales pero prorrogados desde 2020. La edil había explicado que no podía tramitarlos al faltarle documentos de algunas concejalías gestionadas por DO, el partido del alcalde.

Mario Guede, concejal de Deportes, también del PP, era la voz de la experiencia, con lustros en cargos similares.

Jorge Pumar, concejal del PP, que llegó a ser también hombre fuente del bipartito , hasta que empezó a flaquear la estabilidad en la travesía del bigobierno PP-DO, tenía a su cargo entre otras, dos áreas de peso, Medio Ambiente y Limpieza u área esta última, que ha gestionado las remodelación de decenas de zonas verdes, ha cosechados premios en el apartado de limpieza, pero que rematará sin que se pueda consolidar la renovación del servicio de limpieza.

Con Flora Moure, portavoz municipal del PP, le queda también al bigobierno las áreas de Termalismo, Turismo, Xuventude y Participación Ciudadana.

Si bien la concejala tuvo que asumir duras críticas por la demora en la reapertura de las termas, en buena parte por la compleja situación que generó en el modelo termal de Ourense la aprobación de la Ley de Usos Lúdicos de las Aguas Termales de Galicia, la parte burocrática queda adelantada y comenzaba ya la remodelación de A Chavasqueira. También la edil de Sociales y Sanidad, Eugenia Díaz Abella deja vacante un cargo con muchas áreas de gestión y ayudas y alta demanda. Jácome se queda ahora con 4 concejales y 23 en la filas de oposición. Tiene abundante remanente de crédito pero el objetivo común de todos los grupos, aún cuando no haya moción de censura, es no pasarle “ni una” y exigir consenso, debate de todos y cada uno de los proyectos.

La oposición no descarta aún la posibilidad de la moción de censura

Mientras Jácome se prepara para una nueva etapa en solitario, en la que tendrá que asumir también aciertos y errores, pues ya no tiene socios a los que culpan de los retrasos de PXOM, de los presupuestos, apertura de las termas, la larga lista de servicios en precario sin llevar a concurso, y una larga de lista de proyectos que siguen sin arrancar, la oposición no ha cerrado todavía la posibilidad de una moción, ahora con un a alcalde que no sea del PP ni del PSOE. Son propuestas no oficiales, que ponen sobre la mesa las más variopintas opciones. De hecho Villarino ratifica que no se impone como alcalde de esa moción Jácome, con lo cual no se ha barajado hasta una tercera vía pese a parecer insólita, y y es que sea Pepe Araújo del C´s, sea el “regente” eventual que sustituya al “rey” Jácome. Pero “derrocarlo”, no parece tarea s fácil