Jácome asume todas las competencias del PP y estos rechazan una moción con el PSOE

Las municipales de 2023 han empezado. Que no les cuenten cuentos. Y lo hace con Democracia Ourensana gobernando en solitario el Concello de Ourense y marcando espacio con el PP, que se “ilusiona” con el nuevo proyecto que lidera Manuel Cabezas pensando en “construir un proyecto de ciudad”. Estos querían “abrir un periodo de reflexión” sobre su rumbo y a 10 meses de las municipales el pacto de gobierno ya no existe. Ni en un bando ni en otro.

Asimismo el PSOE sigue reiterando el “diálogo” que pidió en 2020 cuando los ediles populares se marcharon del lado de Jácome, por una denuncia de malversación, pidiendo avances para poder “sacar a Jácome de la Alcaldía”.

El regidor ourensano asume todas las competencias delegadas que tenían asignadas los 6 ediles populares, como son Promoción Económica, Facenda, Termalismo, Turismo, Participación Ciudadana, Deportes, Medio Ambiente, Perímetro Rural, Asuntos Sociales o Urbanismo, entre otras. Jácome coge la dirección de todas las concejalías populares por el momento, ya que según señaló ayer, plantea una remodelación del gobierno municipal, que desde ayer está formado por cuatro ediles de Democracia Ourensana que serán los que terminen el mandato. “Todavía no hicimos reparto de competencias delegadas, pero haremos una remodelación de las que tenemos y será mucho mejor que antes”, aseveró el alcalde ayer en el fin de la ejecución de unas obras en Velle.

Sobre cómo se gestionará la vida municipal en los últimos 10 meses, comenta que “a nivel plenario el mandato ya ha terminado, porque ahora los plenos ya no tendrán temas vinculantes y no hacen falta para nada (PP). Hay unos temas como el PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) que está pendiente de la Xunta de Galicia, no de nosotros, para que se pueda traer a pleno y también alguna ordenanza municipal pero nada más”.

Y añadió que “nos ayudaron (PP) a aprobar muchas cosas, se aprobaron muchas cosas en pleno, pero ahora, creemos, que llegó el momento de que se fueran, lo hicimos en el momento apropiado”.

Jácome: "A los del PP no los considero tan burros como a los tránsfugas"

Tras el cese de los ediles populares con competencias, la moción de censura volvió a salir a la palestra política. En relación a esto, Jácome dijo que “a los del PP no los considero tan burros como a los tránsfugas y saben que si ahora hacen alcalde a uno del PSOE, puede haber ese efecto Sánchez que hubo en 2019 cuando Sánchez estaba defenestrado hubo la moción de censura y ganó las elecciones. Eso puede pasar en Ourense haciendo que peligre la Diputación para el PP, por lo que no creo que el PP haga una moción de censura porque no le beneficiaría, sería suicidarse. No los considero tan burros como los tránsfugas”.

“Diálogo” y “futuro”

El portavoz socialista, Rafael Rodríguez Villarino, habló delante de los medios de la apertura de un periodo de “diálogo” con todos los partidos para tratar de llegar a un punto de encuentro con el objetivo de echar a Jácome.

Ana Morenza: "Ahora no toca eso, ahora estamos en una nueva etapa muy ilusionante con un Manuel Cabezas"

A este respecto, Ana Morenza, viceportavoza del PP de la ciudad de Ourense, fue clara al señalar que “ya hemos reiterado nuestra postura sobre la moción de censura, pero ahora no toca eso, ahora estamos en una nueva etapa muy ilusionante con un Manuel Cabezas, que sabe hacer proyectos de ciudad como ya lo demostró y con el que queremos conseguir una mayoría. Es tiempo de construir un proyecto de ciudad y no estamos pensando en mociones de censura”.

La viceportavoza popular indicó que “que el PP es el PP y el PSOE es el PSOE. El PP sigue el ritmo del PP no el que le marcan otros partidos”. Por su parte, Rafael Villarino señaló que “es inadmisible que la tercera ciudad de Galicia vuelva a ser gobernada por cuatro colegas y es necesario poner punto y final a la parálisis que está sufriendo este concello”.

Acusaciones bidireccionales

Los ediles del PP que se marcharon critican la gestión política y ejecutiva del actual alcalde Pérez Jácome, diciendo que “no fue capaz de arreglar un solo parque. Mi compañero Jorge Pumar, en dos meses, desde que llegamos al gobierno municipal arregló once y ha dejado adjudicado la reforma de 19 nuevos parques infantiles de la ciudad, que empezarán en mes y medio y luego se llevará mérito el alcalde. La realidad es la realidad. Jácome nos llamó para cogobernar con él porque éramos necesarios”.

Ana Morenza: "Jácome nos llamó para cogobernar con él porque éramos necesarios”

En relación a esta cuestión, Pérez Jácome también habló sobre las competencias delegadas y la gestión popular en el Concello diciendo que “volvieron a ser desleales como lo fueron en 2020 e incompetentes, no todos, pero varios concejales”. Y sobre si hubo más respuestas después de haberlos cesado dice que “mandé dos mensajes a Jorge Pumar y Flora Moure pero no me contestaron”. Y sobre si lo hizo Baltar, dice que “tampoco”.

Velle como “símbolo”

Pérez Jácome explicó que la obra realizada en Velle “simboliza lo que van a ser los próximos 10 meses” en el Concello de Ourense, y subrayó que el gobierno municipal “está haciendo en este mandato más que nunca se había hecho en Ourense en un ciclo de 3 años. Estamos inaugurando cantidad de obras de cientos de miles de euros cada una, y ahora vienen las grandes”, avanzó, en relación a próximas actuaciones que se desarrollarán en la ciudad, entre las que resaltó la renovación de la flota del servicio de autobuses urbanos.

“Estando en minoría movilizamos 115 millones de euros, algo que ninguno otro gobierno había hecho”, manifestó el regidor, resaltando que “Ourense está en marcha”.