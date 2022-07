El campus abre la matrícula en másteres con 361 plazas y dos nuevas titulaciones

La Universidad de Vigo abrió este viernes el calendario de matrícula en titulaciones de máster con una oferta global de 1.757 plazas, de las que 361 corresponden al campus de Ourense, distribuidas en un catálogo de 17 titulaciones, entre las que se incluyen las cuatro especialidades del posgrado en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria.

Este título dirigido a la formación del profesorado sigue un calendario propio que arrancó el pasado 7 de junio con 72 plazas disponibles y actualmente se encuentra en fase de reclamación, por lo que la matrícula se formalizará entre el 9 y el 12 de julio.

En los 13 másteres restantes, el plazo de preinscripción está abierto desde el viernes 1 y finaliza el próximo día 7. El listado provisional de admitidos se publicará el 18 de julio y el definitivo el 2, de tal manera que la matrícula podrá realizarse entre el 28 y el 31 de julio.

La oferta estrena Inteligencia Artificial y Desafío das Cidades, ambos interuniversitarios

La oferta en posgrado ha aumentado en el campus de Ourense este nuevo curso con la implantación de dos nuevos títulos. Se trata de Inteligencia Artificial, un máster interuniversitario que se incorpora al catálogo de las tres universidades a la vez que el grado. Este título de especialización sale con un total de 60 plazas que se distribuyen en partes iguales entre los tres campus que lo comparten: Ourense, Santiago y A Coruña.

En el caso ourensano, se impartirá en la Escola Superior de Enxeñaría Informática, con sede en el edificio Politéctnico y está coordinado por Francisco Javier Rodríguez. Oferta 90 créditos ECTS y se desarrolla en dos cursos.

A las 20 plazas que aporta este nuevo título se suman las seis con las que arranca el máster en Desafío das Cidades, una propuesta nueva de carácter semipresencial que comparten las tres universidades gallegas y las portuguesas de Miño, Porto y Trás-os-Montes e Alto Douro, ofertando matrículas en cada centro. En Ourense se impartirá en la Facultade de Educación e Traballo Social, coordinado por Almudena Alonso Ferreiro.

Ambas novedades se suman a las ya existentes. Se trata de los másteres en Arqueoloxía e ciencias da antigüidade (8 plazas), Avogacía (30), Ciencia e tecnoloxía agroalimentaria e ambiental (30), Dificultades de aprendizaxe e procesos cognitivos (25), Dirección e planificación do turismo interior e de saúde (32), Enxeñaría Informática (25), Intervención multidisciplinar na diversidade en contextos educativos (32), Nutrición (24), Sistemas aéreos non tripulados (12), Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural (20) y Xestión empresarial do deporte (25).

Xestión empresarial do deporte e Intervención na diversidade son los mejor valorados

Este último es, precisamente, el mejor valorado por los estudiantes de máster del campus de Ourense y entre los más puntuados de la UVigo. Las últimas encuestas de satisfacción realizadas por la institución académica entre el alumnado del curso 2020-2021 le otorgan 4,40 puntos sobre cinco. Su coordinador, Patricio Sánchez, explica que este programa de posgrado “complementa la formación en materia deportiva poniendo el foco en dos de los aspectos con mayor relevancia en el día a día de toda organización deportiva: su economía y su gestión”. El máster cumple 12 años manteniendo la elevada puntuación del alumnado que destaca, sobre todo, la alta calidad de los ponentes.

Por encima de 4 está también el máster en Intervención multidisciplinar na diversidade en contextos educativos, coordinado por Pino Díaz, que obtuvo un 4,03 en el último informe.