Policías Locales con dron para "patrullar" Ourense desde el aire

Miembros de la Policía Local, ya comenzaron a prepararse para utilizar drones en sus labores de vigilancia y control de tráfico de la ciudad, según el concejal de Seguridad Ciudadana, Telmo Ucha, quien explica que, varias de las personas que estuvieron durante el pasado rally de Ourense , en el tejado del edificio policial, eran, junto con los técnicos que hicieron esas grabaciones de seguridad con drones de la carrera, durante la competición automovilística, varios agentes que, “en breve operarán los drones de la Policía local” explica el concejal.

BNG y PSOE criticaron la presencia de un grupo de personas, que divisaron la prueba automovilística desde el techo de la Policía Local, zona sin apenas medidas de seguridad a ni barandillas, con lo que el Gobierno local entienden que “se cruzó la línea roja”, en seguridad, al permitir la presencia de personas en la azotea.

Telmo Ucha alega al respecto que todo se hizo supervisado y con total garantía por el jefe de la Policía Local, –es el mando que sustituye, según la normativa vigente a la jefa del cuerpo que está de baja indica– y, además indicó el concejal, que muchas de esas personas, algunas agentes de paisano o técnicos de drones, estaban supervisando la propia seguridad de la prueba.

Según el concejal se hicieron ya grabaciones aéreas con drones “costeado por una empresa de automoción, que ademas cedió 4 vehículos para pasear a quien lo deseara por el tramo urbano, y gratuitamente, y poniendo a disposición de la Policía Local, filmación y visionado, de todo el evento, incrementando así la calidad de forma notable”, asegura Ucha.

El trabajo de control del rally con dron, que sirvió también como una fase de visionado y prueba para su uso en funciones policiales, “se hizo desde el entorno de la Policía Local, el de Salesianos y desde Puente del Milenio, y en e caso del edificio de la Policía Local, lo que había era un observador, el operador de dron estaba en otro punto; es así como funciona el sistema, el operador no necesita ubicarse en el tejado” señala el edil, pero el observador siempre debe estar en una zona más elevada para observar, como su nombre indica el itinerario del dron.

Por este motivo, y aprovechando la celebración de la prueba automovilística había en el tejado de Policía Local “funcionarios policiales, que en breve van a ser responsables de esas grabaciones con dron, orientadas a la seguridad y solicitaron compartir experiencia con verdaderos expertos, por cierto en su tiempo libre y por interés profesional”, señala el concejal de Seguridad.

“También una persona con movilidad reducida que tenía limitada la visibilidad de la prueba y que ante una salida podría n ser alcanzadas por algún vehículo” añade.

Destaca también la presencia de “funcionarios que prestaron apoyo desinteresado en la organización del evento, que fue de extrema complejidad organizativa y se celebró con total éxito”.

Para el concejal de Seguridad Ciudadana, el rally, pese a la polémica “supuso la visita de autoridades deportivas del mundo del motor, que elogiaron el evento en todas sus vertientes y generó un impacto o económico, pero para PSOE y BNG, lo más importante es la gente que había en una terraza y no los miles de ourensanos que disfrutaron del evento deportivo del año”, afirma Telmo Ucha.

Asegura que ayer mismo “recibimos el agradecimiento en persona de esa chica con problemas de movilidad, para agradecer que le hayamos dado un lugar seguro en su estado para ver el rally, en balcón del despacho del jefe de Policía Local y para lamentar las críticas que nos había causado”.

Jornada de puertas abiertas en Bomberos y Policía Local

Por otro lado Telmo Ucha adelantó que “mi intención antes de irme, es dejar el mejor cuerpo de Policía Local de España en Ourense, y en eso estamos trabajando.

Habrá novedades, dijo. Una de ellas las jornadas de puertas a biertas con carácter semanal en Policía Local y Bomberos” indicó, para acercar estos servicios públicos a la ciudadanía.

El BNG tacha de “impresentable” utilizar un edificio policial “como palco VIP”

Para el BNG, “ es mprensentable utilizar un edificio público, como si de un palco VIP se tratase, para ver un evento deportivo, máxime cuando es un edificio policial, en el que donde hay armas y se custodia material de armas sensible, indica el portavoz municipal del BNG, Luis Seara. “Al margen de esta cuestión grave en si misma, hay un hecho que les da una gravedad extrema, pues había gente en la terraza, que no tiene elementos mínimos de protección. A esa terraza se accede de forma restringida y no sabemos por qué estaban personas viendo un evento allí. Por tanto pediremos al responsable del Consello de Seguridad, responsabilidad, dado que creemos que se traspasó una línea roja, que pudo haber tenido consecuencias” señala Luis Seara. A las quejas de la oposición, se sumó ayer la de Vox Ourense, que pide que se identifique a los responsables, “presumiblemente funcionarios” que vieron el rally desde un lugar sin garantía alguna de seguridad para los asistentes.