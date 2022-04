Dos manifestaciones para un mismo Primero de Mayo

Las centrales sindicales mayoritarias volverán a celebrar el 1º de Mayo por separado. La reforma laboral aprobada por el Gobierno central ha alejado todavía más la posibilidad de organizar una manifestación unitaria y nuevamente serán dos las marchas que recorran la ciudad este domingo, aunque el fondo de la reivindicación sea coincidente: contra la pobreza laboral y por una subida de los salarios.

A las 11.30 horas partirá la movilización de la CIG con inicio y regreso en la Praza Maior, y media hora después arrancará la conjunta de Comisiones Obreras y UGT desde el pabellón de Os Remedios hasta la Subdelegación del Gobierno.

“É difícil que se poida dar esa unidade cando defendemos posicións diametralmente opostas”, señala el secretario comarcal de la CIG, Anxo Pérez Carballo. “Neste caso non son matices, son dúas formas distintas de ver a política laboral que fai o Goberno, pero distintas de raíz”, añade. En este sentido, señaló que este año las posturas están todavía más alejadas precisamente por la reforma laboral. “Nas intervencións sindicais deste 1º de Maio vai haber dúas posturas. Nunha vai parecer que fala o ministerio de traballo, porque se van gabar dunha reforma laboral que é un maquillaxe da do PP, e na outra seguiremos esixindo que o goberno teña a última palabra nos ERE e que a patronal non poida despedir a colectivos enteiros sen dar contas”, incidió Pérez Carballo.

Del otro lado, el secretario xeral de UGT Ourense, Cristóbal Medeiros, considera que “están equivocados” y pone por delante “los números” que prueban que “la reforma laboral está funcionando”. Además, apunta, la situación irá mejorando, ya que “la reforma se irá implantando con el tiempo”, en alusión a los contratos anteriores al 31 de diciembre que se irán adaptando a las nuevas normas.

Pese a esta distancia, las tres centrales concuerdan en salir este 1º de Mayo con una exigencia clara, la subida de los salarios.

Las reivindicaciones

La CIG, que además de la manifestación en Ourense celebrará sendas concentraciones a las 12.00 horas frente a los consistorios de Verín y O Barco, se movilizará bajo el lema “Contra a pobreza, políticas públicas e salarios dignos”. Anxo Pérez Carballo señala que, además de exigir la derogación de las reformas laborales, la central sindical saldrá a la calle para defender propuestas concretas y “revolucionarias” conducentes a cambiar la actual situación. El responsable comarcal sostiene que es hora de “gobernar para a maioría social” y afirma que tanto el Gobierno central como el autonómico “teñen resortes legais para intervir nos prezos dos combustibles, no sector eléctrico, na política de salarios e no mercado da vivenda”. Su propuesta, incide, es la de una “intervención proactiva que sacuda o mercado en beneficio da maioría social”.

Por su parte, la movilización conjunta de CCOO y UGT irá encabezada por una triple exigencia al Gobierno y a la patronal: Bajar precios, subir salarios y reforzar la igualdad.

Ana Barrios, secretaria xeral de CCOO Ourense, señala que la desigualdad también frena el crecimiento económico. En esta líena, su propuesta se centra en situar el factor trabajo “como centro de todas as políticas” y subir los salarios: “Non se pode consentir que todo o incremento da inflación recaia sobre a clase traballadora e as grandes empresas sigan tendo desmesurados beneficios, como as eléctricas”. Apueta por políticas de contención de precios y una reforma fiscal “na que paguen máis os que máis teñan”.