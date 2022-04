El ‘agrotuber’ que cultiva en la red la huerta de toda la vida: “As nosas raíces son o rural”

La gata Mika tantea el paso al caminar sobre el pretil de un estanque en el que crece una planta que tiene uso como fungicida, para prevenir enfermedades provocadas por los hongos. Con una formación autodidacta, un gran apego al rural, la curiosidad que siempre es un factor imprescindible y la impronta que le quedó del agro desde que era niño –su primer recuerdo en el campo es junto a sus abuelos maternos Pura y Eliseo–, Juan José Rodríguez Blanco (Codesedo, A Peroxa, 1973) es un ‘influencer’ de la horticultura ecológica ligada a la despensa gallega de siempre.

En 2009 abrió un blog, ‘Diario dun neno labrego’, y un canal en YouTube con el mismo nombre, que remite a la obra emblemática de Xosé Neira Vilas. En estos años acumula 4,63 millones de visualizaciones y 26.800 suscriptores. En Instagram, 3.845 internautas siguen la cuenta @nenolabrego.

La red le ofrece una oportunidad para que los conocimientos populares del campo, en particular del gallego, no se pierdan con el paso del tiempo. Además, con su aprendizaje a base de lecturas, de escuchar a vecinos y familiares y del necesario ensayo-error, ha ido dominando prácticas de horticultura más allá de las básicas.

Sus vídeos desde Parada, una aldea de 4 vecinos en el municipio ourensano de Vilamarín, de donde es la familia de su mujer Pilar, han concitado reacciones no solo en Galicia o en el resto de España, sino en varias partes del mundo.

“Quero vídeos que amosen os éxitos e os fracasos dun cultivo. Ás veces amósase o ben que medrou, pero outras como o comeron os caracois, ou o dano do mildeu”

Explica de un modo sencillo qué es una huerta ecológica e invita a cultivar de una manera eficaz y sostenible, indicando, por ejemplo, cómo se hace un semillero, cómo plantar una tomatera, pimientos o una lechuga o cómo preparar insecticidas o abonos ecológicos.

“Hai seguidores de Chile, Arxentina, México, Estados Unidos, Londres...”, relata Juanjo Rodríguez. “Da Arxentina lembro algunhas mensaxes de persoas que, ao ver os vídeos, recordaban a horta da avoa, aínda que xamais pisaran Galicia ou levaran moitos anos sen vir. Iso dá un impacto que é máis importante ca ter máis ou menos visualizacións”.

El propósito de sus publicaciones es mostrar el comportamiento de una huerta real, así como los avatares del proceso de cultivo, generen o no likes. “Quero vídeos que amosen os éxitos e os fracasos dun cultivo. Ás veces amósase o ben que medrou, pero outras como o comeron os caracois, ou o dano do mildeu”, explica.

“Os vídeos poden valer para xente que nunca viu unha horta e descubra como se planta unha berenxena ou unha tomateira, ou para a xente que sempre tivo vinculación co rural, e tamén para quen marchou e pode querer volver, porque as nosas raíces son o rural”, defiende.

“Todos os galegos temos un neno dentro pero tamén un labrego”, añade. Él es el resultado de ese punto de partida, desde su primer minuto de vida. La habitación en la que nació estaba justo encima de los establos de las vacas. Su infancia discurrió con ese entorno presente, con esa memoria sentimental.

“Ìa co meu avó cortar os toxos para botalos nas cortes das vacas como camas, ou coa miña avoa Pura buscar auga a 2 quilómetros, tapando nalgúns puntos para que o rego seguira ata onde estaban as patacas, porque había seca”, recuerda.

"Non hai que olvidar que os nosos avós cultivaban sen formación específica, e mesmo algúns non sabían ler. A orixe da alimentación da maior parte da xente é o rural"

La huerta que él divulga es la que conecta a la tierra en todas sus acepciones. “É a horta tradicional de sempre, a que tiña calquera persoa cun anaco de tarreo, para plantar patacas ou tomates”. Da a conocer, gracias a la red, una actividad que lleva dentro.

“É unha forma de cariño ao rural. Os meus avós, paternos e maternos, e os meus sogros viviron do e no rural. Nun dos vídeos aparece a miña sogra encavando cebolas, trenzadas unhas coas outras para que se conserven no inverno. O meu sogro sae tamén afiando a gadaña e cortando con ela. Non digo que vaia quedar como un documento histórico, pero si gráfico desa xente que vivía do rural e traballaba así, sen maquinaria”, destaca.

Como muchos gallegos desde hace generaciones, Juanjo Rodríguez tiene un pie en la aldea y otro en la ciudad. Es una dualidad condicionada por el trabajo en muchos casos. Rodríguez es funcionario de carrera y trabaja para la Xunta desde 2007, en Santiago.

“Temos que mirar máis cara as aldeas e pensar máis na súa xente. Vivimos do rural: a verdura vén da terra, non medra nos supermercados”

Nunca perdió el vínculo con el rural, al que regresa por norma, como hacía también en la época de estudios, los fines de semana y en vacaciones. “Gústame saber o que fago e saber distinguir se unha planta ten un déficit de nutrientes ou unha enfermidade por fungos. Teño lido moitos libros sobre a horta e a agricultura e visitado webs. Hoxe en día é moito más fácil grazas a internet. Pero non hai que olvidar que os nosos avós cultivaban sen formación específica, e mesmo algúns non sabían ler. A orixe da alimentación da maior parte da xente é o rural”, sostiene.

El 12 de mayo saldrá a la venta en las librerías –ya está disponible la preventa en la plataforma Amazon– su libro ‘Nos vemos en la huerta: Consejos de hoy (o de ayer) para un cultivo variado, productivo y responsable’.

La editorial Larousse explica que se trata de una obra que expone cómo cuidar del cultivo –sea una huerta, un huerto urbano o un ‘macetohuerto’–, desde la planificación al calendario de la siembra, pasando por el abonado, el trasplante, el riego, las labores estacionales, las plagas y enfermedades comunes, los insecticidas y fungicidas biológicos o una guía de cultivos comunes.

Leo, de 13 años, que también siente una conexión especial con la aldea, graba con el teléfono móvil a su padre ‘agrotuber’ en la huerta de Parada. “Temos que mirar máis cara as aldeas e pensar máis na súa xente. Vivimos do rural: a verdura vén da terra, non medra nos supermercados”, señala Rodríguez.