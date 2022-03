Francisco Veiga deja la Alcaldía de Riós por motivos “estrictamente personales”

El Concello de Riós celebró ayer un pleno extraordinario en el que se conoció que el alcalde, Francisco Armando Veiga, deja la alcaldía. Ante ello, el PSOE le acusa de “abandonar” el barco y dejar el Concello a la “deriva” y sumido en una situación “catastrófica” en lo económico. No obstante, el regidor, que confirma que el 23 de abril será el pleno del relevo, aclara que dimite por “motivos personales”, que “seguiré trabajando por mi partido y por mi ayuntamiento”. Y deja claro que su relación con el equipo de gobierno y el partido es buena. Su lugar será ocupado por la concejala Eva Barrio.

El PSOE recuerda que a lo largo de los últimos años “ya advertimos de que la situación económica no era buena, pero siempre nos encontramos con la respuesta del alcalde que decía que no era verdad”. Tras el pleno extraordinario de ayer los socialistas dicen que tienen claro que “teníamos la razón y así queda demostrado con la dimisión del alcalde, que debido a la deuda no puede seguir cobrando su salario del Concello”.

Aseguran que Riós “tiene una deuda de más de 325.000 euros, por lo que ahora tendrá que recurrir a un préstamo y someterse a un plan de saneamiento”.

Veiga fue elegido por mayoría absoluta en siete mandatos consecutivos y pide “respeto”. Señala que había un acuerdo de relevo, que no hay problemas con nadie y se va por motivos “estrictamente personales”. Asegura que no hay que buscar otras razones. Niega rotundamente que haya abandonado el barco como dice el PSOE: “Me parece poco elegante por su parte decir eso, y después de 29 años tengo derecho de tomar una decisión de este tipo. Yo siempre los respeté a pesar de las diferencias políticas”. Agradece a todos los vecinos el apoyo de todos estos años, “tanto a los que me votaron, evidentemente, como a los que no por el respeto que siempre me tuvieron”.