CxG exige al alcalde de Punxín que explique una denuncia urbanística

Compromiso por Galicia solicita un pleno extraordinario para que el alcalde de Punxín, Manuel Vázquez, explique a los vecinos el por qué de la denuncia instruida en la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia, APLU, relacionada con un inmueble propio por parte de una plataforma denominada Bastión Cidadán.

En una carta enviada por CxG al regidor le preguntan por los motivos del arquitecto, “que usted contrató, para negarse a firmar el fin de obra, por no seguir sus instrucciones”, y si “solicitó una licencia para rehabilitar o para derribar, como hizo, y no atenerse al proyecto de obra”. Asimismo, “cómo pudo ignorar la prohibición de derribo de inmuebles tradicionales en el núcleo da Castiñeira, y por qué no informó al pleno la apertura de este expediente”.