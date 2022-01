Jácome salva el último peldaño y Patrimonio le da el “ok” a la escalera mecánica de Concordia

El alcalde de Ourense comienza a materializar un sueño, que empezó siendo estrictamente personal y con toda la oposición en contra: instalar escaleras mecánicas en Ourense, la primera de ellas en calle Concordia.

Ayer, la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia, – el escollo que quedaba tras una denuncia– le dio el visto bueno al proyecto, y sólo le pide que se haga un estudio arqueológico o previo, lo habitual en llamadas “zonas calientes”, donde puede haber restos de interés será la primera, del paquete de escaleras mecánicas que había anunciado al inicio de mandato.

La reacción del regidor, que va a destinar 4,6 millones de euros, solo a la escalera de Concordia, que se hará a lo largo de 7 tramos, no se ha hecho esperar, y ha arremetido contra la oposición, que tiene serias dudas sobre la viabilidad de este proyecto, su legalidad y los costes de mantenimiento futuros.

La resolución enviada por Patrimonio, permite continuar con esa obra de humanización de la que, lo que se sabe hasta ahora es un boceto, ya pretérito, pues se elaboró cuando el edil de Infraestructuras era el dimisionario Miguel Caride.

El propio alcalde reconoce que, solo queda ya, proceder al proyecto de adjudicación de la firma seleccionada por la mesa de contratación –por ahora es la ourensana Extraco la mejor puntuada– concurso al que se presentaron un total de 9 empresas con otras tantas ofertas.

Jácome volvió a sacar la artillería para denunciar que “PSOE, BNG y Ciudadanos, junto a 3 tránsfugas”, –que es como llama él a los 3 exconcejales de DO, ahora ediles no adscritos– “fracasan en su intento de frenar las obras de la calle Concordia” asegura.

Esta resolución de Patrimonio “avala las acciones realizadas por el Concello, en contra de los 14 concejales que, en el pleno del día 14 de enero de este año votaron a favor de paralizarlas” señala

El PP se abstuvo

Sostiene el alcalde que los concejales “contrarios a la moderna reforma en Concordia, pretendían dilatar el proceso hasta que Patrimonio se pronunciarara” indica, en relación a la moción presentada por el PSOE alertando de que las obras de Concordia podrían ser ilegales, al no tener informe de Patrimonio. Una moción a la que el PP –socios de gobierno de Jácome– no votaron directamente en contra, como hizo Democracia Ourensana sino que simplemente diplomáticamente, se abstuvieron.

“Nosotros hicimos caso omiso, ya que no era preceptivo, pero hubo una denuncia anónima y esta misma semana la Xunta notificó –sin pedirle nada el Concello– que todo estaba correcto, y que únicamente, como cualquier obra en zona similar, debe llevar supervisión arqueológica” recuerda Jácome, que ya envió a Patrimonio el estudio arqueológico que pedían.

Árboles y videovigilancia

Asegura que “ hay que agilizar el desarrollo de los proyectos y no realizar trámites que no sean preciso solicitar permisos a Patrimonio cuando no es necesario, frenaría cualquier proceso administrativo, que es lo que la oposición perseguía” insiste el alcalde.

El documento , que había aprobado el Concello el pasado año, contempla rampas mecánicas desde Plaza de Alférez Provisional, pasando por Concordia, hasta Parque de As Mercedes. Se renueva arbolado y se instalará además videovigilancia para controlar el acceso de vehículos no autorizados”.