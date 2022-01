El alcalde dice que la obra de Concordia es legal e hizo lo mismo “que Caballero en Vigo”

El alcalde de Ourense afirma que no hay vuelta atrás en la licitación de las obras de humanización de calle Concordia, que incluyen la primera escalera mecánica, del paquete de este tipo de sistemas de movilidad que él tiene previstas para la ciudad.

La obra “ya está licitada solo falta la adjudicación”, señaló al tiempo que votaba en contra de la moción presentada por el PSOE, y apoyada por la mayoría plenaria, en la que se pedía la paralización de ese proyecto de Concordia, por carente entre otros informes del aval de Patrimonio, algo que denunciaron ante la Xunta, ante el temor de que afecte a siete edificios protegidos. -Además tendría informes contrarios de algún técnico.

“¿Qué cojones me traéis al pleno?”

El alcalde fue explícito.: “¿Qué cojones me traéis al pleno?” , inquirió a la concejala socialista Natalia González que defendía la moción. Según el alcalde el proyecto se había hecho “con todos los informes favorables de los técnicos, esos de los que yo a veces no me fío pero ustedes siempre se fían, y el de intervención. ¿Solo le valen los técnicos municipales cuando dicen los que ustedes quieren?” sentenció.

“Parece que este tema le pone muy nervioso?”, le contestó la concejala socialista. El edil de Ciudadanos, José Araújo enmendó la mayor: “Si, parece que está nervioso”, ironizó, y dejó caer que tal vez sea porque el alcalde tiene en Concordia ” su minifundio, su casa su negocio” indicó.

“El alcalde es mister Trolas”

Jácome, quien acusó una vez más de mentir tanto, al PSOE, al que le pidió pruebas de esos informes contrarios a la obra de Concordia que afirma no existen, como a Araújo, le granjeó un nuevo apodo y el concejal de Ciudadanos calificó al regidor de “mister Trolas, que, como tiene una tele, pues las repite y repite”.

El regidor insistió en que todo era conforme a la ley, y que su problema, lo tuvo en su día el alcalde de Vigo, Abel Caballero. “Finalmente una fallo judicial le dio la razón, y nosotros utilizamos esa misma sentencia” indicó como base para dar carta de legalidad a este proyecto de Concordia.

“Ustedes saben que faltan informes. ¿Están dejando solo a Jácome para que se inmole?” preguntó Natalia González al PP. Pero los populares, inmersos en una crisis de gobierno con críticas mutuas del bipartito PP-DO, lo que hizo fue abstenerse, un modo de no implicarse, en este tema, pero sin bloquear la moción.

Fue uno de las mociones –todas ellas temas no resolutivos– que centraron el debate del primer pleno del año, pero que, sin embargo, no tendrán repercusión en la ciudad, solo sirven para poner las cartas boca arriba sobre el posicionamiento de cada grupo, pues no son vinculantes.

Salió adelante, no sin poco debate, la moción de Ciudadanos que piden, a lo largo de seis puntos, diferentes medidas encaminadas a a compensar a los concellos, por la pérdida de ingresos por plusvalías, que en el caso de Ourense, supondrán, según ratifico la edil de Hacienda, Ana Morenza, 7 millones menos de euros al año sumando ingresos, y las devoluciones a realizar.

Se aprobó también en este caso por unanimidad, la moción del grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego, relativa a la captación de fondos del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos, el PIREP, diseñado por el Ministerio de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana.

Núñez Feijóo media en la crisis del bipartito : “No nos vamos a poner nerviosos; Ourense precisa estabilidad” señaló

Feijóo media en la crisis del bipartito

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado los reproches del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, contra los concejales del PP y socios de gobierno y les ha pedido “que cumplan con sus obligaciones” tras asegurar que lo más importante es garantizar la estabilidad de la ciudad. “No nos vamos a poner nerviosos. Sabemos de nuestra responsabilidad. Lo que hemos pedido a cada concejal del PP es que cumpla con sus obligaciones”, ha esgrimido en declaraciones a los periodistas, antes de su intervención en el Foro del AVE a Galicia. Preguntado sobre la situación del pacto entre DO y el PP, ha advertido a Democracia Ourensana que “un gobierno lo que tiene que hacer es gobernar y dar estabilidad” y que “Ourense necesita estabilidad y gobierno”. En las concejalías donde gobierna el PP “tiene que haber responsabilidad, gobierno y estabilidad”, ha insistido Feijóo, quien ha añadido que “los compromisos de la Xunta con la ciudad es evidente que están ahí”, en referencia a las inversiones realizadas, como el centro de FP, la nueva sede de la Xunta o el nuevo edificio de hospitalización del CHUO. De este modo, el mandatario gallego ha recordado que “es la primera vez” que Ourense va a tener “una sede institucional adecuada, con una delegación para toda la provincia”, para lo cual ha tenido que comprar un solar porque no tenía “suelo cedido por el ayuntamiento”. Resaltó la adjudicación para iniciar la obra del nuevo hospital.

Los funcionarios pidieron "respeto"

En la puerta del Auditorio, donde se celebró ayer el pleno, también hubo concentración de los funcionarios municipales, concretamente de la sección sindical de CCOO en el Concello de Ourense, en protesta “por las continuas faltas de respeto, imposiciones y falta de negociación, en la defensa de los derechos de los trabajadores del Concello, por parte del alcalde y el Gobierno local”. Estuvieron acompañados por la secretaria de CCOO, Ana Barrios y el Secretario de la Federación de Servicios de Ourense ( FSC), Oscar Rodríguez. Las concentraciones continuarán todos los viernes, primero de mes.