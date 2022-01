Pesar en Avión por la muerte en México de un nieto de emigrantes, cuya madre está grave

Trágico suceso en México. Un nieto de emigrantes retornados falleció el pasado sábado, en circunstancias que todavía se están investigando, y su madre resultó herida gravemente en su casa de la ciudad mexicana de Tenancingo, según indican personas cercanas a la familia.

Una prima de los abuelos del menor y vecina de la aldea de Couso (Avión), María Morgade, explicaba que “salimos de la misa el pasado domingo y estuvimos juntos y a las 20.30 o así los llamaron y les dijeron lo que había pasado que su nieto estaba muerto y que su hija estaba gravemente herida de camino al hospital”. La voz de alarma la dio la limpiadora del hogar mexicano al no poder contactar con María del Mar ni tampoco con Hugo, el menor de 12 años fallecido. Esta llamó a los abuelos para que se pusieran en contacto con ellos y entrar a hacer las tareas encomendadas, sin embargo, el menor y la madre tampoco les respondieron. Fue entonces cuando los abuelos llamaron a la Policía ante el temor de que les pudiera pasar algo.

Momentos después los agentes, devolvieron la llamada a Marisol y Gustavo, los abuelos del menor y padres de la mujer, contándole lo sucedido. Inmediatamente cogieron lo que pudieron, reservaron un vuelo con destino México y se marcharon lo más pronto posible para estar a su lado. Además, según confirman fuentes de la familia, un hermano, afincado en Madrid, también estaría acompañando a la familia en estos momentos tan duros.

Pocos detalles

Cuando los agentes policiales entraron a la casa mexicana después de la voz de alarma de la limpiadora, el menor yacía sin vida en el pasillo mientras que la madre todavía respiraba tendida en el piso, pero totalmente inconsciente. Según desvelaron fuentes familiares, la mujer presentaba un disparo en la cabeza y su estado de salud era muy grave, por ello fue trasladada al hospital con la mayor celeridad posible, donde casi cuatro días después continúa debatiéndose entre la vida y la muerte (a la hora del cierre de este periódico).

Las causas del trágico suceso son inciertas para una parte de la familia afincada en Ourense ya que presuntamente madre e hijo presentaba heridas de bala. María Morgade se muestra compungida por lo sucedido y reconoce que “eso no tiene nombre, quien lo haya hecho no tiene perdón de Dios, pero de momento no sabemos más qué pasó”. Y añade que “un niño que estaba empezando la vida que le pasen estas cosas, de verdad, no sé como puede haber gente tan mala”.

María, familiar: “Quien lo haya hecho, no tiene perdón de Dios”

Ante la tesitura de ser un posible ajuste de cuentas o venganza, comenta que “ellos no se metían con nadie y eran gente buena no creo que fuera por eso, probablemente entraron a robarles y ellos se defendieron, pero no sabemos nada más, pobre familia lo que tiene que estar pasando ahora mismo”.

La noticia del fallecimiento del menor y el pronóstico grave de la madre causaron pesar en la comunidad mexicana afincada Ourense y también en los vecinos y vecinas que ayer seguían la noticia con incertidumbre y preguntándose las causas que motivarían el trágico suceso. El adelanto informativo de FARO estaba en boca de algunos vecinos del pueblo que comentan que “hay gente que sí que anda metida en líos pero ellos parecía que no y si de verdad, al final se confirma la noticia de que fue un robo la verdad es que es una tragedia”.

La comunidad mexicana en Ourense también se hacía eco del trágico suceso y comentaba que “en México estas situaciones trágicas, por desgracia, están a la orden del día y hay a muchos que no le sorprenden sobre todos a los que están afincados allí, porque es el pan de cada día. Pero claro que sorprende un hecho como este, sobre todo por la muerte del pequeño, hay que ser muy desalmado”.