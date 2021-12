El rugido más solidario de las vespas

Las vespas rugieron ayer por la ciudad en su ruta más solidaria. Un batallón de papanoeles en moto recorrió la ciudad recogiendo cajas con donativos para el Banco de Alimentos. La caravana roja es una iniciativa del Club de Vespa Lambretta de Ourense, que después más de un año sin apenas actividad por la pandemia ha decidido volver por todo lo alto.

La Vespanoelada que llevaron a cabo ayer es su primera acción solidaria en la ciudad de As Burgas y no será la última. Camilo Vila, presidente de la asociación, asegura que la experiencia ha sido un éxito, superando las expectativas del grupo. De hecho, los cinco puntos de recogida habilitados en Gráfico, Aula de Natureza de Oira, Motos Ucha y Fisio Alar entregaron un total de 45 cajas llenas de alimentos no perecederos y productos de higiene. “Mucho más de lo que esperábamos”, afirma Camilo. Llenaron una furgoneta que llegó a las instalaciones del Banco de Alimentos, en el polígono de San Cibrao, custodiada por la caravana motera de papanoeles y globos de colores.

“Organizamos esto entre tres personas y reunimos 30 motos, además, otros socios que están fuera y no pudieron participar enviaron dinero para que comprásemos nosotros productos”. En las cajas había de todo, muchos alimentos, pero también pañales, toallitas y alimentación infantil. La experiencia ha sido muy satisfactoria y ya quieren repartir. “Fuimos repartiendo caramelos a los niños, y quedaron encantados al ver a tantos papanoeles”, apunta.

Hoy, Papanoelada Motera, desde Expourense

Las motos volverán a rugir hoy en la segunda edición de la Papanoelada Motera, una iniciativa diferente, sin vertiente solidaria, y abierta a la participación de todos los motoristas que quieran vestirse de Papá Noel. La salida es a las 16.30 horas de Expourense y recorrerá la ciudad.