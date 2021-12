Los tres grupos de la oposición lograron ayer que en el Concello de O Carballiño no se suban las tasas municipales a los vecinos. En pleno se aprobaron las alegaciones de la oposición en contra de la subida de impuestos, el 2,7%, y que los propios informes técnicos de intervención indicaban que era ilegal. Desde Espazo Común lamentan que se perdieran dos meses que se pudieron dedicar buscar un solar para el centro de salud, o trabajar en el pliego del servicio del agua, cuyo contrato por 20 años se prorrogó seis meses más, y después quedará en precario. En pleno se aprobó que no se subirá el IBI, que no se cobrará la basura a quienes no cuenten con un contenedor a menos de 300 metros de su vivienda en el rural, y se aprobaron mociones como la de actualizar el inventario de bienes municipales.