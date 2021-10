Ourense no pierde atractivo ni en otoño: las reservas rozan el 100% durante este puente

Ourense registró un julio de récord, un agosto histórico y un septiembre que mantenía la tendencia de todo el verano con las mejores estadísticas de turistas, después de una pandemia que frenó las posibilidades de viajar y de disfrutar del atractivo de la ciudad de Ourense. Todavía sin termalismo público, los turistas siguen eligiendo la ciudad para pasar dos o tres días con el objetivo de disfrutar de su gastronomía, pero también de las posibilidades culturales y patrimoniales de la provincia.

Para estos días de puente festivo, los hoteles y restaurantes ourensanos calibran las previsiones de los turistas y no pueden ser mejores. Alberto González, del restaurante O Pingallo, es claro diciendo que “para este fin de semana estamos llenos, pero nosotros los fines de semana solemos estar llenos normalmente”. Y añade que “lo que si estamos notando que durante estas épocas, que normalmente los días de semana no teníamos mucha gente, ahora sí que está llegando mucha gente y sobre todo es turista nacional, de elevada edad”.

Ourense no pierde el tirón que se alarga desde la primavera y eso se nota en las reservas. Alberto comenta que “normalmente las reservas se hacen a semana vista o con unos días de antelación solamente. Pero sí que está llamando ya gente para cenas de Navidad aunque todavía es poca”. Tras la pandemia el sector se va recuperando paulatinamente y un síntoma de la recuperación son los llenos que están teniendo los restaurantes ourensanos. Sin embargo, Alberto añade que “nosotros otros años ya teníamos reservas para el mes de noviembre y el mes de diciembre, eso no quiere decir que no estemos llenos después, pero es un indicativo de que la gente todavía se lo piensa”.

Otro de los establecimientos hosteleros de renombre es el de Javier Outomuro, el restaurante A Taberna. El propietario dice que “las previsiones para este fin de semana y para el puente en general son muy buenas. Tenemos las mesas completas para los dos días y sobre todo la gente que llamo o que va a venir, en su gran mayoría son gente que no son de aquí”.

El tipo de turista que recibe la provincia y la ciudad no ha cambiado, pero sí que ha cambiado el tipo de turismo enfocado en uno más natural, más gastronómico y más cultural. Javier comenta que “notamos gente que viene de otras zonas, es decir gente de otras partes de España y eso para estas alturas del año no es normal en Ourense. Es un goteo continuo que empezó casi en primavera y que sigue alargándose durante el otoño. Normalmente el turista que viene es una persona mayor que hace visitas durante la semana y el fin de semana”. Javier y Alberto coinciden en el mismo tipo de turista y también en el incremento de comensales durante los días laborables de la semana. “Normalmente tenemos que decir que no solemos tener esta cantidad de gente durante la semana, pero este año sí que se nota, porque, después de la pandemia sí que es cierto que la gente tiene más ganas de salir y de viajar”.

El restaurante Miguel González, en Pereiro de Aguiar, retoma su servicio después de un breve descanso y lo hace también con lleno. Miguel González, el reciente Estrella Michelín, señala que “pues seguimos con el mismo número de reservas. Normalmente de un fin de semana para otro estamos completos así que es buena noticia”. Él como tantos apuestan por el cliente y ofrecer un buen servicio que desde que cayó el estado de emergencia sanitaria en Galicia ya puede ser al 100%. Todos coinciden en que “a ver si a partir de ahora no hay más inconvenientes y podemos seguir trabajando”.

“Ya hay demanda para los puentes de diciembre”

Los hoteles también se preparan para un puente donde prácticamente no habrá habitaciones y se cuelgue el cartel de “completos”. Desde algunos hoteles de la ciudad como el Barceló, señalan que “estamos a tope y eso es buena señal. De cara al fin de semana hay una ocupación completa así que son buenos números”. No es el único hotel que tiene el 100% de ocupación de cara al puente festivo si no que el OCA IMI de Ourense también estará lleno.

Su director Manuel Pérez dice que “la ocupación en este puente de noviembre es muy buena, estamos completos pero es lo que en realidad esperamos todos en puentes y en festivos nacionales. Con respecto a las reservas, en general, tampoco hemos notado mucha la diferencia con el fin del estado de emergencia”. No solo en la ciudad se cuelga el cartel de completo, también en las villas de la provincia.

Desde el OCA Vila de Allariz, la directora Goretti Iglesias, señala que “este fin de semana estamos prácticamente al 100%. Por fortuna, es lo habitual del OCA Vila de Allariz en fines de semana y puentes. Sí que es verdad que ahora notamos una mayor anticipación para la reserva de este tipo de fechas festivos, incluidos los de diciembre, para los que ya hay demanda”. Tras el Puente del Pilar donde los hoteles ourensanos cerraron con un 95% de ocupación, las previsiones es que este fin de semana se superen las expectativas y rocen el 100%. Ourense no pierde atractivo ni en otoño.