Jácome idea que la Xunta haga un centro de salud en el barrio de San Francisco

Pérez Jácome abre una nueva contienda en sus frentes de ataques y esta la vez pone el foco en el organismo ferroviario Adif. El regidor ourensano anunció hace dos semanas que mandó abrir un expediente de expropiación de terrenos del organismo ferroviario en A Ponte, después de la falta de contestación de Adif a correspondencia suya.

Ahora, el regidor ourensano anuncia una nueva expropiación a Adif, esta vez en los terrenos de la estación del barrio de San Francisco. En un comunicado, fuentes municipales señalan que “se promoverá la expropiación para dotar al barrio de San Francisco de un centro de salud. El objetivo es obtener esos terrenos, que son titularidad de Adif y ponerlos a disposición de la Xunta de Galicia para que construya un centro de salud que preste atención a los vecinos de este barrio, ya que la mitad de ellos actualmente tienen que desplazarse al barrio de A Cuña-Mariñamansa para disponer de este servicio”.

Desde el Sergas y desde el gobierno gallego no dijeron “primeras noticias”, pero casi y evitaron pronunciarse sobre la nueva idea del regidor ourensano sin afirmar ni desmentir nada.

Por su parte, el regidor ourensano continuó explicando que “Adif tiene varios terrenos en Ourense que no está utilizando. Recientemente anunciamos que queremos expropiar para interés público una superficie de 10 o 12 hectáreas en el barrio de A Ponte para dotar de mejores infraestructuras y servicios la zona de la ciudad. Y queremos realizar una operación similar en San Francisco, donde iniciaremos un expediente de expropiación para obtener la antigua estación de ferrocarril”. Sobre los expedientes de expropiación en A Ponte, Adif señaló que “los terrenos no son expropiables porque porque prevalece la denominada ‘causa expropiandi’. Primero, no hay un planeamiento urbanístico que habilite esa expropiación, y porque los terrenos son inexpropiables mientras no se desafecten” con la construcción de la estación de tren.

A pesar de todo, Jácome insiste que “queremos darle al barrio un servicio del que actualmente carece, un centro de salud propio”. Y repite las necesidades de los vecinos del barrio diciendo que “actualmente la mitad de los vecinos tiene que ir a la Cuña y realmente esto es un problema. Queremos que tengan su propio centro neurálgico de atención médica, de primera mano”.

El regidor ourensano incoa el segundo expediente de expropiación contra terrenos del organismo ferroviario en menos de un mes. Veremos en qué queda. Si anuncio o realidad.