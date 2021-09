“Veño de presentar ante a Comisión de ética do PSdeG, el número máximo de avales permitidos (82) para seguir adelante en un proceso de elección de delegados y delegadas al 40º Congreso del PSOE”. Ese es el mensaje de Noela Blanco para presentar su candidatura al congreso federal donde desde la dirección provincial del PSOE convencieron a Fumega para liderar una lista que todavía está pendiente de integración. La socialista comentó que “muchas gracias a todas las compañeros y compañeras que me estáis echando una mano en esta andaina”. Blanco y Fumega se reunirán esta próxima semana para negociar la lista de integración que quieren los socialistas, si no será la militancia quien vote que lista representará a Ourense.