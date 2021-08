Las tropas romanas derrotaron a los castrexos en la Festa do Esquecemento

Las tropas romanas de Décimo Junio Bruto cruzaron ayer el río Lethes o río del Olvido –esta vez de forma teatralizada y sin meterse en el cauce fluvial, a causa de la pandemia– para invadir las tierras de A Limia y derrotar a las tribus castrexas, al igual que ocurrió en realidad en el año 137 antes de Cristo.

Fue en una nueva edición de la Festa do Esquecemento, celebrada este fin de semana en Xinzo de Limia, Ourense, tras la suspensión de la pasado año a causa de la pandemia. Pero hubo de nuevo una notoria diferencia a causa de las restricciones sanitarias, pues los soldados romanos no se metieron n literalmente en el agua del Limia, sino que fue una recreación teatral en un escenario emplazado en la Alameda do Toural. También de forma teatralizada, los romanos batieron a los límicos en un desenlace no por conocido, menos emocionante.

La Festa do Esquecemento recrea un suceso real, cuando las tropas romanas capitaneadas por Décimo Junio Bruto, invadieron hace más de 2.000 años, las tierras de las tribus limicas. Par hacerlo había que cruzar el río Lethes o río del Olvido, de cuyas aguas se decía bebían los muertos para perder la memoria de lo que había sido su vida, lo que atemorizó a los soldados del general romano.

“Roma no paga a traidores”, exclamó Décimo Junio Bruto, y fue el primero cruzar el río para luego ir llamando a sus soldados uno a uno por su nombre, para demostrar que esas aguas del Lethes no lavaban también la memoria.

Ayer, todo fue distinto. Se trataba de no perder por segunda vez una fiesta histórica ya consolidada. Así que en esta contienda figurada de castrexos y romanos con mascarilla, los limianos pudieron resarcirse, después de dos años sin entroido, la gran catarsis colectiva de la comarca, que lleva estas celebraciones festivas en el ADN.

Los organizadores dieron por buena la participación de esta edición, habida cuenta de las restricciones de la pandemia.

Consiguieron sin embargo atraer a muchos visitantes y vecinos aun pequeño recinto ferial, o a los espectáculos circenses , de hípica celta o conciertos como el de Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre que agotaron las entradas.

Premio Obispo Idacio para Alfonso C. Lois por su entrega y apoyo a esta cita

Por otro lado ayer se entregó el premio de investigación histórica Obispo Idacio a Alfonso Carlos Lois Suárez, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Xinzo, por su trayectoria en la organización de la Festa do Esquecemento y su dedicación. El acto también contó con un homenaje a Manolo Viso Óscar Fernández. Todos ellos han contribuido un año más a poner en marcha esta nueva edición de la Festa do Esquecemento pese a las muchas dificultades que suponía en el actual contexto y a que aún de forma teatralizada se ofreciera una programación que arrancó ya en Xinzo el viernes con grandes dosis de entretenimiento, espectáculos de fuego y música que lograron implicar a decenas de vecinos en una edición que supuso importantes medidas preventivas.