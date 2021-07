Los actuales incrementos de contagios de COVID obligan al Consello Regulador de la Denominación de Origen de Monterrei a tomar la decisión de suspender la celebración tradicional de la Feria del Vino, prevista para el mes de agosto. Su presidenta, Lara Da Silva, apunta que “ha sido una decisión muy meditada y estudiada, valorando todos los pros y contras, y en la que se ha contado con la opinión de las bodegas inscritas y los vocales del pleno”.

Asimismo, esta decisión también contó con el Concello de Verín, “que es nuestro principal colaborador”. Asegura que “llevamos mucho tiempo trabajando en la organización de la feria, desde el espacio, ubicación de los stands, control de aforos o aplicación de directrices sanitarias, y aunque a todos nos entristece tomar esta decisión, consideramos que es la más correcta para proteger la salud de nuestros vecinos, y evitar así la propagación del COVID-19 en la comarca”.

Lara Da Silva añade que “hace ya días que nos encontramos con datos poco alentadores en la zona, y por ello debemos hacer un ejercicio de responsabilidad y de empatía. De responsabilidad para con la sanidad pública, y de empatía con el sector hostelero de la comarca. Nuestro producto depende en buena parte de la actividad económica del sector hostelero en general, y desde luego, no sería por nuestra parte nada coherente y elegante, organizar un evento que pueda ser señalado, siendo cierto o no, como la causa de futuros contagios”. En el caso de que se programe alguna actividad alternativa, la DO de Monterrei comunicará algo próximamente.