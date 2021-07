El segundo cribado en 6 días revela 51 positivos mientras el CHUO casi dobla ingresos en 24 horas

La ola de contagios entre la población joven ha llevado al Sergas a intensificar los cribados en las zonas con mayor incidencia, con el objetivo de detectar positivos asintomáticos que están transmitiendo el virus sin saberlo. Este miércoles afloraron 18 nuevos casos en O Barco en un cribado juvenil al que solo acudieron el 42% de los convocados y ayer los equipos de enfermería se instalaron durante cuatro horas en el pabellón Paco Paz para intensificar esta búsqueda en la ciudad de Ourense y Barbadás.

El operativo reveló 51 positivos y nuevamente una participación tirando a baja, aunque hubo momentos en los que se registraron importantes colas. Estaba abierto a 3.000 jóvenes de 16 a 35 años convocados aleatoriamente y por autocita. Asistieron 1.484, el 49,5%.

Nuevo cribado esta tarde

Este era el segundo cribado para ambos municipios en seis días y no será el último. Esta fórmula de rastreo masivo es una de las herramientas más efectivas para frenar la rápida transmisión que está disparando los registros en el área sanitaria. De ahí que se haya decidido extenderlo a otra jornada y esta misma tarde, de 16.00 a 20.00 horas, el mismo dispositivo volverá a recoger muestras con el mismo número de convocados y franja de edad. El objetivo es tratar de llegar al mayor número posible de jóvenes, detectar asintomáticos y frenar lo antes posible la cadena de transmisión que, en el caso de este colectivo, es mayor debido a la “enorme interacción social y el enorme número de contactos” que genera, señala el gerente del área sanitaria, Félix Rubial.

El lunes y martes, por comarcas: Ourense y O Carballiño

Así, los cribados por autoinscripción continuarán la próxima semana en las comarcas de Ourense y O Carballiño, en ambos casos abiertos a un máximo de 3.000 jóvenes de 16 a 35 años. El primero se realizará el lunes en Expourense para los concellos de Amoeiro, Barbadás, Coles, Esgos, Nogueira de Ramuín, Ourense, Pereiro de Aguiar, A Peroxa, San Cribrao das Viñas, Taboadela, Toén y Vilamarín. Y el segundo será el martes en el pabellón Paco Chao de O Carballiño, al que están llamados jóvenes de Avión, Beariz, Boborás, O Carballiño, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro y San Cristovo de Cea.

La incidencia acumulada a 14 días está disparada. Ayer llegó a 456 casos por cien mil habitantes en la provincia y a 717 en la capital. Las más altas entre las siete áreas sanitarias gallegas y las siete grandes ciudades de Galicia, respectivamente. “El virus aprovecha nuestros descuidos para colonizarnos; lo que es de extrañar es la explosividad de la transmisión: en 15 días multiplicamos por 6 el número de casos activos. Esto es llamativo”, destaca.

"En 15 días multiplicamos por 6 el número de casos activos. Esto es llamativo” Félix Rubial - Gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco

Esta evolución negativa obliga a endurecer las restricciones. Ourense ciudad, Barbadás y O Barco entran este sábado en nivel alto, y son los puntos que más preocupan en este momento, junto con O Carballiño y Ribadavia, en nivel medio.

La ciudad de As Burgas sumó ayer 90 casos activos nuevos y llega a los 782. En palabras del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, en sus redes sociales, va “embalada hacia la incertidumbre”. La vecina Barbadás, con 83 positivos tras sumar 9 casos en un día, asume junto a la capital el cierre de la hostelería en interior y la suspensión del ocio nocturno. El alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, ha pedido responsabilidad a sus vecinos en el cumplimiento de las medidas sanitarias para regresar cuanto antes a la normalidad y anima a los jóvenes a que participen en los cribados.

“La hostelería no es responsable de esta situación, que esto solo puede mejorar si toda la ciudadanía toma conciencia de la gravedad del momento” Xosé Carlos Valcárcel - Alcalde de Barbadás

El pase a nivel alto, señala, “traerá cambios a nivel laboral y económico. De nuevo serán los establecimientos de hostelería los más afectados y, por lo tanto, también sus trabajadores, vecinos de Barbadás”. El regidor defiende que este sector “no es responsable de esta situación”, y señala que esto solo puede mejorar “si toda la ciudadanía toma conciencia de la gravedad del momento”.

El 80%, menores de 40 años

Esta quinta ola tiene un claro perfil de afectados y son los jóvenes. El 80% de los contagiados son menores de 40 años y el gerente del área sanitaria advierte de que la juventud no garantiza inmunidad ante una afectación viral y las consecuencias que el COVID tiene con el paso del tiempo. “Pasados entre el séptimo y décimo día de infección, hay una serie de personas que no evolucionan adecuadamente, que generan unas reacciones inflamatorias muy importantes y que, en muchos casos originan hospitalizaciones. En otros casos, no desdeñables, desarrollan el COVID persistente. Por tanto, esto hay que trasladarlo a la ciudadanía, hacerlo ver. La juventud reduce el impacto de la enfermedad pero no la minimiza por completo. De hecho, la mitad de los ingresos en planta son menores de 40, pero también hay mayores vacunados y no vacunados”, alerta.