El programa para la internacionalización de las empresas, ExportOU, puesto en marcha por la CEO con el apoyo de la Diputación, busca potenciar la ‘marca Ourense’ e incorporar en ella a las bodegas de la provincia como uno de sus objetivos. Y para ello a partir del segundo semestre de 2021 desarrollará actividades como misiones comerciales con el Reino Unido e Irlanda, formación en marketing digital e internacional y webinarios.

ExportOu quiere posicionar el vino ourensano en el exterior, buscar nuevos mercados, e impulsar su consolidación en el resto. Desde 2017 se ocupa de fomentar la internacionalización de las empresas ourensanas, y lo hace a través de una plataforma de recursos, formación, información, asesoramiento y acciones concretas a la que se ha unido el Consello Regulador de la D.O. Monterrei para sumar la participación de sus bodegas en estas actividades.

Este mes está ya prevista la selección de las bodegas y el trabajo de campo para desarrollar digitalmente la visita virtual mediante tecnologías 3D y 360º por esta zona vitivinícola y las instalaciones, lo que servirá como pilar promocional en el resto de acciones que se implementen. En octubre y noviembre se harán jornadas de formación centradas sobre todo en la capacitación en marketing digital e internacional para la promoción de las bodegas en un entorno cada vez más digitalizado y con actividades a distancia y telemáticas. Y en la primera semana de noviembre habrá una misión comercial al Reino Unido e Irlanda.

Por otra parte, la D.O. Ribeiro ha sido la gran triunfadora de Galicia con 12 medallas, cuatro de oro y ocho de plata, en el 28º Concours Mondial de Bruselas, un concurso de vino que se celebró en junio en Luxemburgo. El oro recayó en los vinos de la cosecha 2020 Priorato de Razamonde blanco, Ramón do Casar varietal, la cosecha 2019 de Pazo Tizón, y el vino 2017 Ramón do Casar Lento.