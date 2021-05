La lucha judicial de Satse: 11 sentencias favorables contra contratos “irregulares” del Sergas

"La Administración es totalmente economicista"

Además, tienen reclamadas 11 más en recurso de alzada contra la Dirección de Recursos Humanos de la Consellería de Sanidade, 10 reclamadas en primera instancia ante el Sergas y 3 a espera de celebración de juicio.

"La Inspección de Trabajo determina que es una práctica fraudulenta"

La última sentencia data de contratos de 2018, pero desde 2011 el sindicato observa esta práctica en muchos casos, no solo en el personal de enfermería, si no también en otras ramas. José Luis González, abogado del sindicato, explica que “veíamos, y vemos, que ese tipo de contratación era una irregularidad y una situación fraudulenta. Entonces lo pusimos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de aquí de Ourense y determinó que era una actuación fraudulenta por parte de la empresa, en este caso de Sergas. Entonces se levantaron una serie de actas para obligar al Sergas que diera el alta al personal en esos fines de semana. Ese es el primer paso que dimos, para que el Sergas les diera de alta. El segundo paso, es que a esos trabajadores se les retribuya esos días, sábados, domingos y festivos que el Sergas dejó de contratarlos”.

Manuel añade que “las primeras contestaciones, tras las actas de la Inspección de Trabajo dicen que esos días no hay trabajo en el centro de salud, que están cerrados y por lo tanto no cabe contratar a las enfermeras. Pero este personal está perdiendo derechos y principios básicos, como al descanso remunerado”.

“Solo el 10% de las afectadas en enfermería decide reclamar los contratos en fraude de ley"

Por parte de Inspección de Trabajo se han emitido 7 actas desde 2015 al 2020, de todas estas, solamente está una recurrida por el Sergas. Pero, en total, se detectan 1.167 irregularidades. De este número, 1.000 corresponden a enfermería, en las que se ven afectadas 357 personas físicas, es decir enfermeras, y contando todo el personal “casi 800 trabajadores”.

Por las reclamaciones impuestas por Satse, el Sergas ha abonado a la Seguridad Social 189.000 euros, pero si reclamaran todas serían unos “380.000 euros”. De todas las enfermeras afectadas (357), “solo reclaman un porcentaje muy pequeño el 10%, es decir solamente reclamaron 33 enfermeras”.

Nueva práctica “irregular”

“El Sergas nunca ha reconocido la irregularidad de estos contratos en primera instancia, siempre llegamos al juzgado. Y es más en la vista oral, siempre mantienen la negación”, dice José Luís.

Desde el sindicato llevan años detrás de este tipo de prácticas para reclamar unos derechos inherentes al personal que no se están cumpliendo. Ahora, explican que “estamos detectando que en vez de dar darle de alta el lunes, de baja el viernes y de alta el lunes, se les da de alta el lunes, de baja el viernes y se les vuelve a dar de alta el martes, y en estos casos es más difícil detectarlo”.

"Es que no queremos que nos aplaudan, queremos nuestros derechos"

Para José Luis, también se incurre “en una irregularidad” que atribuyen a criterios economicistas por parte del organismo público, dependiente de la Consellería de Sanidade. Inciden en que “este tipo de contratación, es una forma de timar al personal y al no darle una continuidad, se pierde calidad asistencial. Si al trabajador le das continuidad y no le quitas esos derechos, va a repercutir en una mejor calidad asistencial. Es que no queremos que nos aplaudan, queremos nuestros derechos. Pero hay mucha gente que prefiere no meterse a reclamar o ver su nombre en una reclamación. Y queremos decirle que el sindicato está para ayudarlas y facilitarles todo lo que sea, son sus derechos”.