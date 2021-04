Los sanitarios, ante un posible recorte de 22 camas y más de 20 puestos: "Es una autodestrucción de la sanidad pública"

Si de algo bueno podría valer la pandemia era para aprender que la sanidad pública fue el sostén de la vida para los más de 15.000 contagiados de la provincia de Ourense. Sin embargo, la sombra de los recortes materiales y humanos es alargada y desde esa perspectiva, los profesionales y sindicatos intentan parar otro intento de reducción de camas y personal en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.

"Pechan camas en plena pandemia, que tolemia”

Ayer se concentraron un centenar de trabajadores y representantes de estos para protestar por el posible cierre de 22 camas y de la desaparición de más de 20 puestos de trabajo. Bajo premisas como “pechan camas en plena pandemia, que tolemia” o “tanta obra, tanto edificio pero perdemos camas”, quisieron expresar su malestar por la decisión, que según defienden, les fue comunicada por sorpresa la semana pasada cuando acudían a una reunión a tratar otros asuntos.

Fernando Arribas, presidente de la Comisión de Centro, explica que “el personal sanitario está bastante cabreado evidentemente, por más que le estamos dando vueltas al posible motivo de esta decisión de cerrar 22 camas y más de 20 puestos de trabajo no encontramos una explicación lógica, es un mecanismo de autodestrucción de la sanidad pública y es un mecanismo de ahorrar dinero a costa de los trabajadores y de su salud. Perder en este tiempo de pandemia 22 camas como están las cosas en esta cuarta ola, con estas subidas constantes, es un auténtico suicidio sanitario”.

Basan sus argumentos de más recortes en que “se pierden porque van a ocupar otros huecos del hospital y ocupar esos huecos, significa que otras personas no estarán contratadas, eso significa que el total de personal que podría estar contratado de forma permanente ocupando esos huecos se pierde. Claro que no son estructurales como ellos defienden, pero sí son puestos de trabajo de personas, que tenían que venir a cubrir huecos y turnos. Son 22 personas que no van a acudir a trabajar aquí. Estructurales y no estructurales no vale en este discurso, que cuenten todo”.

Seguimos esixindo a dimisión da xerencia do CHUO‼️✊ Posted by Prosagap Ourense/Verín/O Barco on Tuesday, April 20, 2021

Desde la gerencia señalan que “la UCI ampliará sus márgenes y el borrador del anteproyecto acaba de ser aprobado por Sanidade, para que las obras de ampliación se inicien este mismo año, por la vía de urgencia”.

“Dicen que se duplicará el espacio y eso es cierto, pero no se duplicará la capacidad"

Los profesionales sanitarios aclaran que “dicen que se duplicará el espacio y eso es cierto, pero no se duplicará la capacidad y ahí no cuentan la verdad. Que no digan estamos en contra de las obras de la UCI, porque no es verdad. Estamos encantados con que se hagan obras en la UCI, porque además son necesarias, pero hay hueco en el hospital donde se pueden colocar las camas. Hoy en día no estamos en condiciones de abrir ni de cerrar camas, hay más sitios donde poner a estos pacientes si se quiere”.

Los sindicatos rechazan taxativamente la posible idea o intención de cerrar 22 camas y la pérdida de más de 20 puestos de trabajo y recuerdan que “en la cocina tampoco se iban a perder puestos y pasamos de 96 a 86 y son 10 personas que no están trabajando”. Desde la gerencia defienden que el traslado “no supondrá pérdida de camas ni de puestos“. Solo el tiempo dirá y en cuestión de recortes, los sanitarios casi siempre llevan razón.