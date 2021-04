“No veo otro escenario que no sea con el grado en Inteligencia Artificial”

–¿En qué fase está el proceso?

–Estamos esperando a que los rectores negocien con la Xunta el nuevo mapa de titulaciones. Ese es el punto actual. Teóricamente esa reunión se produce este mes pero no tengo información. El mapa de titulaciones es un acuerdo al que llega la Xunta con las tres universidades, pero es la Xunta la que finalmente decide. El ciclo empieza ahora y en ese nuevo mapa entrarían las nuevas propuestas de grado y también las de máster recogidas en el estudio Galicia 2030 impulsado por la Feuga. Lo que hace falta es un marco político de reparto de titulaciones para los próximos años.

–Lo que se prevé es que la Xunta recibirá dos propuestas para IA, una del campus de Ourense, a través de la UVigo, y otra de la Universidad de Santiago.

–Nosotros, y el propio rector lo dijo aquí en el Consello de Campus, la vamos a llevar. Y la Universidad de Santiago está claro que también porque incluso se saltó la norma el año pasado. Lo que me ha llegado, pero de esto no hay nada oficial, es que la Universidad de A Coruña también lo quiere.

–Un posible interés de A Coruña da todavía más fuerza a la posibilidad de un título interuniversitario. ¿Es inevitable el grado compartido?

–Pues no lo sé, siempre nos falta mucha información. ¿En base a qué criterios se toman esas decisiones? Quien decide es la Xunta. Puede decidir que sea solo Santiago, los tres, un modelo como el de Relaciones Internacionales compartido pero con campus periféricos… No lo sabemos.

–En todo caso, la escuela de Informática de Ourense ya se adelantó presentando su declaración de interés el año pasado, aunque no se aprobase por estar cerrado el mapa de titulaciones. La USC acaba de hacerlo. ¿Qué hará la UVigo?

–Santiago ha repetido el proceso. En el Consello de Campus de principios de marzo le pregunté al rector si tendríamos que realizar otra petición y dijo que no, que considera que la petición del año pasado es igual de válida. Como centro la hemos aprobado internamente, y la Universidad de Vigo la va a llevar a la negociación con la Xunta.

–El respaldo del Rectorado es claro. Y también de la sociedad ourensana y de los grupos políticos. Así lo han manifestado en sucesivos acuerdos plenarios unánimes.

–Sí, yo y toda la ESEI nos hemos sentidos siempre muy arropados por todos. A nivel del Consello de Campus también se ha apoyado esta propuesta. No veo un escenario en el que no estemos con ese nuevo grado, pero no puedo poner la mano en el fuego. Creo que sí lo tendremos, aunque es imposible conocer el formato.

–Esto reforzaría una escuela con 30 años de trayectoria en el campus. ¿Por qué es tan importante incorporarlo a la oferta académica?

–La escuela empezó con ingeniería técnica e ingeniería superior que se transformaron en el grado en Ingeniería Informática y el máster en Ingeniería Informática. Tenemos el doctorado en Sistema Inteligentes y participamos en el doctorado del Campus Auga. Hoy en día la inteligencia artificial no es el gran desarrollo de sistemas de información, el cual se sigue realizando con ingeniería informática de desarrollo puro y duro. La IA se aplica en otros campos pero con limitaciones. Pero creemos, y por eso apostamos por ello, que el futuro son los datos, trabajar sobre grandes volúmenes de datos y que estos datos alimenten esa inteligencia artificial. Ahora está empezando pero en 5 o 6 años será la nueva informática y hay que estar ahí. Nosotros queremos empezar a formar a esos profesionales. De ahí nuestra apuesta. Lo que aporta nuestra escuela es experiencia, tenemos grupos consolidados de referencia en Galicia y creemos que debemos estar al mismo nivel que Santiago o A Coruña.