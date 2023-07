Leo con preocupación la supuesta decisión de la Xunta de Galicia de dedicar el actual Hospital Provincial de Pontevedra a usos no médicos. No me extenderé, pero la necesidad de espacios en el terreno de la prestación sanitaria es perentoria. Recientemente tuve relación con profesionales del H. Alvaro Cunqueiro, que me comentaban sus necesidades en este macrohospital que no pudo evitar que el H. Meixoeiro siguiera en activo. Por esto es que creo, sin ser técnico ni haber participado en el diseño del Gran Montecelo pero sí con toda mi vida laboral en el ámbito hospitalario, que éste ya nacerá corto de espacio y precisará de parte del actual H. Provincial. Pero en el entorno de la actividad y los dispositivos extra-hospitalarios la necesidad es la misma. Disponer del actual H. Provincial es también, creo, imprescindible.

Por mi actividad puedo decir que escasean ya en la actualidad, sólo por señalar algún ejemplo en el ambulatorio V. Peregrina o en el CE Mollabao. En mi órbita de actuación hemos tenido, y tendremos, dificultades para la ubicación de nuevos profesionales y sus actividades simplemente por la no disponibilidad de espacio. Y asistencialmente, para ciertas prestaciones que requieren accesibilidad por la frecuentación que exigen, la ubicación en el futuro Gran Montecelo en lugar de en el H. Provincial es un grave inconveniente: es el caso de nuestros Hospitales de Día, de adultos en funcionamiento pero extremadamente constreñido, y el futuro Infanto-Juvenil aún sin espacio asignado. Quizás haya aspectos y planes que desconozco que justifiquen esta decisión, pero no habiéndolos no puedo entenderla, pienso si no se podrían dedicar a esos usos académicos otros grandes edificios públicos actualmente vacíos y, sinceramente, espero que revierta.