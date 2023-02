Cuatro Cosas

Una cosita, por cierto: ¿qué sabéis de los L.A.J. –Letrados de la Administración de Justicia– que llevan en huelga el tiempo suficiente como para que los tribunales estén a punto de colapsar, pero curiosamente casi nadie se ocupa de ellos. Como si no existieran, y son un núcleo clave en el Estado de Derecho. Avecilla, que contactó con quien sabe de qué va, relata que fue la decepción con el ministerio la que ha llevado a esos profesionales al conflicto. Ojito...

Aseguran que el Gobierno petrusiano les prometió, en tiempo y formas debidas –el año pasado– una mejora en sus retribuciones. Y, hasta ahora, no han visto reflejada la promesa en sus retribuciones. Reclamaron y la respuesta fue acohonante: “no hay dinero”, les dijeron desde arriba. Y eso que el equipo de apoyo al presidente, que comanda “Rasputín” Bolaños, está repartiendo un maná a medio mundo. A este paso habrá ayudas para comprar un parchís. O así...

Eso sí: tal generosidad se ejercita con la sola condición –no reconocida, ofcourse– de que, llegado el momento, “los votos vayan a donde deben ir”. Así que una de dos: o los L.A.J. forman parte de la derecha judicial”, como berrean a menudo los podemitas más destacados, alguno/a con cartera ministerial y todo, o bien que quienes les hicieron promesas falsas tienen un nombre que el pajarillo no quiere repetir, no sea que vengan de los “comités de la verdad” y le multen...

¡Ah! Conviene que sepáis que esos funcionarios, aparte de perplejos por la poca atención –y apoyo– que reciben, se preguntan dónde cogno están los sindicatos “defensores de la clase trabajadora”, funcionaria o no. Y es que no se pueden hacer a la idea de que algunos de los que hace un cuatrienio prometían que las cosas iban a mejorar, ahora no se muevan. Y es que no vieron que no era para currantes: será para los que ya viven como faraones. ¿Capisci...?