Pocos gallegos saben que las frases más contundentes que aún se citan hoy en día fueron dichas por ilustres marinos gallegos y que son un claro ejemplo de valentía. En la olvidada guerra del pacífico y en el combate del Callao, la fragata Almansa tripulada casi exclusivamente por gallegos recibió un impacto que le provocó un incendio. Se propuso anegar el pañol con la pólvora para evitar la voladura y el ferrolano Sánchez Barcáiztegui pronunció la famosa frase de “hoy no mojo yo la pólvora” y siguió combatiendo. Durante el mismo conflicto el vigués Méndez Núñez, ante la amenaza de intervención por parte de la armada estadounidense, pronunció la famosa frase de “más vale honra sin barcos que barcos sin honra”, y combatió a pecho descubierto en el combate del Callao para dar ejemplo ante la marinería. No quiso guarecerse y fue herido seriamente. Años antes, en un combate en Filipinas, en Joló, cuando los mandos del ejército de tierra le aconsejaron la retirada, pronunció aquella sonora frase de “la marina no se retira”, y embistió con su buque la fortaleza de los piratas y ganó la batalla.

He creído entender que, ante el reciente conflicto del arrastre por la decisión de la Comisión, las asociaciones de arrastre gallegas han decidido no interponer recurso y quedan ya pocos días para la expiración de la fecha de presentación de recursos. Confieso que tal decisión me ha causado perplejidad, ya que los directamente afectados son los buques gallegos que faenan en dicha zona. Se entiende con dificultad que los principales afectados no ejerzan su derecho democrático a interponer recurso, aún en el caso de que pudiera ser rechazado por falta de legitimación. En la vida hay que dar siempre el mensaje de que uno está dispuesto a defenderse con uñas y dientes cuando recibe un ataque injustificado. De lo contrario, el mensaje a que puede dar lugar tal inhibición es la de “perro ladrador, poco mordedor”. Espero que si tal decisión fuera cierta, sea reconsiderada por alguna asociación. Mi abuela, que era de San Simón da Costa en Lugo, cuando me quería acusar de indolente, me repetía una y otra vez: “Manoliño … ¿queres pan? ¡Quero, quero si mo dan! ¡Vai logo busca-lo cóitelo! ¡¡ Xa non o quero, xa non o quero!!” Yo siempre creo que hay que defender los derechos cuando uno siente que se vulneran y hay que hacerlo de manera activa, porque si no se da una cierta sensación de la indolencia del Manoliño que decía mi abuela. ¿Moja la pólvora el arrastre gallego? ¿Se retira el arrastre? Ni Méndez Núñez ni Sánchez Barcáiztegui lo hubieran hecho. Me alegro de que el Gobierno haya presentado el recurso correspondiente y desde luego lo aplaudo… y ¡¡sin reservas!!