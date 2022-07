Historia e fábula no Ourense suevo

Andamos a cocer fábula con historia no que Ernst Gamillscheg chamara ‘Romania Guermanica’. Na revolución galega de 1846, Antolín Faraldo certou a suturar a idea de Galicia como colonia española e a identificación do reino suevo coa nosa peculiaridade nacional incipiente. Se cadra o café máis antigo de Ourense, que é o de La Unión da praza do Ferro, gardou ecoares fantásticos daquela insurección galega que terminara cos fusilamentos de Carral.

Recordabamos a estoria do fillo de Carrarico, rei suevo de Galicia, que Gregorio de Tours puxera en circulación no século VI. Este relato animou os ourensaos máis cultos a situraren na súa cidade unha das capitais da Galicia sueva. Agradecido pola curación da lepra que padecía un seu fillo, Carrarico levantou un templo e consagrouno á memoria de San Martiño de Tours (316-397).

O padroado deste San Martiño segue a estar vixente sobre a cidade, catedral e diocese de Ourense. Houbo un tempo, o do moderantismo posterior ás desamortizacións eclesiásticas, en que o bispo de Ourense quixo sustituír San Martiño de Tours por Santa Eufemia, o que culminou en fracaso. Hoxe, igual ca onte, o concello fai do 11 de novembro, en memoria deste santo, unha festa local.

O pobo de Ourense, ano tras ano, celebra un formidábel magosto popular, moi arredado do ritual católico, nas pedras do Montealegre e outras soedades do rodopío. A mocedade acende ledas fogueiras para nelas asar castañas.

Corre o viño, a lingua desátase en cantares mil e o paganismo galaico que tanto combatera esoutro San Martiño, dito de Dume ou Braga, triunfa gloriosamente sobre a opresión dogmática. O magosto é a festa ancestral do Ourense máis urbano. A tradición da cidade das Burgas coidou moito da lenda do rei Carrarico e do seu fillo leproso. No século XX encargouse de manter vivo o relato o profesorado nacionalista da Normal e do Instituto de Segundo Ensino.

Lugares do vello Ourense que incitan a evocación da historia e lenda do reino suevo de Galicia son a praza da Magdalena (suspendida nun nimbo e fóra do fluír do tempo), as columnas de mármore de Santa María a Madre e a inmensidade do que foi pazo episcopal que sofre unha fada hostil que lle impide acoller as grandes coleccións dun Museo Arqueolóxico de Ourense secularmente frustrado.